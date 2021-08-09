萬泰科公布7月營收7億元 創單月新高

萬泰科（6190）今（9）日公布2021年7月營收為7.01億元，月增2.33%，年增82.31%，創單月歷史新高，今年前七個月營收為43.53億元，年增69.01%，預期第3季營收將比第2季好一點。

萬泰科表示，2021年以來，隨著經濟活動包括東南亞與北美等地，陸續恢復正常，訂單需求也跟著上來，使得單月營收表現與去年同期相比，其實都不錯。近期雖然銅價上揚，增加連接線的成本，不過，萬泰科因為是採用浮動報價，並沒有受到影響，反而小幅受益。

展望2021第3季？萬泰科表示，第3季是傳統旺季，目前訂單能見度掌握得不錯，預期會比第2季好一點。至於近期運費飆漲，對交貨或成本有無影響？該公司表示，目前都必須搶貨櫃，搶到才能順利交貨，至於運費因為是採用FOB報價，是由客戶承擔運費成本。

在產品方面，萬泰科表示，2021年看起來，網路線的需求較好，之前是因為居家辦公，使得用量上來，今年網路線需求持續往上，主要是商辦的需求也跟著上來。另外，基礎建設，交通，資料中心的需求，都推升網路用線。綠能用線方面，像是太陽能的需求也跟著上來。

至於最近泰國與越南疫情較嚴重，是否影響工廠運作？萬泰科表示，泰國與越南的經濟活動持續進行，只是人員會進行管制，尤其越南要求人員不會移動，因此，工廠持續運作，只是人員禁止交流，以免疫情擴大。

另外，在原材料方面，萬泰科表示，銅價上漲，萬泰科可以反應銅價上漲的成本給顧客，不過，近期塑膠與紙箱等原物料價格也大漲，該公司可能還是必須吸收這方面的成本，對營運可能有一點影響。