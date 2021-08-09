快訊

Delta恐引發年輕人心臟併發症 澳洲研究：嚴重恐猝死

萬泰科公布7月營收7億元 創單月新高

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

萬泰科（6190）今（9）日公布2021年7月營收為7.01億元，月增2.33%，年增82.31%，創單月歷史新高，今年前七個月營收為43.53億元，年增69.01%，預期第3季營收將比第2季好一點。

萬泰科表示，2021年以來，隨著經濟活動包括東南亞與北美等地，陸續恢復正常，訂單需求也跟著上來，使得單月營收表現與去年同期相比，其實都不錯。近期雖然銅價上揚，增加連接線的成本，不過，萬泰科因為是採用浮動報價，並沒有受到影響，反而小幅受益。

展望2021第3季？萬泰科表示，第3季是傳統旺季，目前訂單能見度掌握得不錯，預期會比第2季好一點。至於近期運費飆漲，對交貨或成本有無影響？該公司表示，目前都必須搶貨櫃，搶到才能順利交貨，至於運費因為是採用FOB報價，是由客戶承擔運費成本。

在產品方面，萬泰科表示，2021年看起來，網路線的需求較好，之前是因為居家辦公，使得用量上來，今年網路線需求持續往上，主要是商辦的需求也跟著上來。另外，基礎建設，交通，資料中心的需求，都推升網路用線。綠能用線方面，像是太陽能的需求也跟著上來。

至於最近泰國與越南疫情較嚴重，是否影響工廠運作？萬泰科表示，泰國與越南的經濟活動持續進行，只是人員會進行管制，尤其越南要求人員不會移動，因此，工廠持續運作，只是人員禁止交流，以免疫情擴大。

另外，在原材料方面，萬泰科表示，銅價上漲，萬泰科可以反應銅價上漲的成本給顧客，不過，近期塑膠與紙箱等原物料價格也大漲，該公司可能還是必須吸收這方面的成本，對營運可能有一點影響。

萬泰科 營收 越南

延伸閱讀

桃園越南餐廳偷營業 包廂9人歡唱最高恐罰5萬元

台灣大投資越南亞馬遜「TIKI」 打造大東南亞科技新創

欠賭債被同鄉凌虐恐嚇斷指 駐台越南辦事處緊急救援

COVID-19全球最新情報8月9日 日本越南疫情擴大、中國大陸揚州形勢嚴峻

相關新聞

帛琉旅遊將重啟 雄獅：預約人數將破2000人

帛琉旅遊泡泡規劃重啟，但由於還需要指揮中心宣布放行，旅遊業者表示，目前只能預購。雄獅表示，上週五先行將產品上架，5個出發...

杜拜世博將登場 阿聯酋航空推Expo Day Pass免費通行

阿聯酋航空為2020年杜拜世界博覽會（Expo 2020 Dubai）官方航空合作夥伴，特別於杜拜世博會辦理期間推出杜拜...

晶華第2季、上半年獲利優 子公司營運為業績增溫

晶華（2707）在子公司營運都表現不錯下，第2季、上半年獲利還是繳出不錯成績單。晶華今日召開董事會通過2021年第2季財...

信義代銷用這招 大安區建案1個月賣八成

信義代銷表示，全房產+價值塑造商業新模式操作奏效，7月業績不僅逆勢成長更破紀錄，為信義代銷有史以來業績最好的一個月。

中興保全科技營收成長 搶攻智慧防災業務

中興保全科技及其子公司7月合併營收為11.21億元，較去年度同期成長0.68%。本年累計合併營收為81.13億元，較去年...

淹水災情頻傳 中保科智慧防災水位偵測系統詢問度增

極端氣候影響愈來愈劇烈，政府、企業與民眾漸能接受裝設智慧防災服務，以降低災損。近期受到颱風、西南鋒面影響，讓中保科智慧防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。