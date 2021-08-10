台灣四年後迎超高齡挑戰　南山人壽籲早準備長照防護

台灣四年後迎超高齡挑戰，長照險滲透率僅近4%，南山人壽籲正視長壽風險，即早準備長照防護。 圖／南山人壽提供

台灣的生育率及死亡率雙低，正快速高齡化，預估四年後即將正式進入超高齡社會，預期未來長期照顧的需求勢必增加。根據衛生福利部的推估，台灣每年增加長照服務使用人數約2至5萬人，2021至2024年長照需求人口數將從32萬人增加到41萬人。但反觀國人對於長照風險的預防觀念仍較薄弱，根據壽險公會之長照險概況統計，截至今年上半年國內長照險的滲透率僅近4%，相較國人整體保險滲透率超過17%而言有較大落差。南山人壽呼籲國人正視未來長壽時代的風險，即早思考如何轉嫁因老化、罹病或發生意外時，導致失能、失智狀態的風險。

南山人壽致力向國人推廣長照險保障觀念，並積極開發多元的長照險商品，為國人帶來完整多樣的保障。依據壽險公會統計，累計至今年6月底止，南山人壽長照險之新契約件數超過21,000件；新契約保費收入則超過新台幣6.3億元，不論件數或新契約保費收入均在長照險市場維持領先。

針對長照險的優點，南山人壽強調具有二大特色：(1)「長照險保障範圍廣」:長照險主要是提供民眾符合長期照顧狀態時的保障，不論是因為疾病、傷害、體質衰弱、認知障礙等不同原因，均在保障範圍內；(2)「評量標準明確」:長照狀態主要是由醫生依據巴氏量表、臨床失智量表等判定，日常生活自理能力持續存有三項以上之障礙或失智達到中度以上且符合相關條件即可啟動長照理賠。

另一方面，針對部分民眾認為長照險保費昂貴而望之卻步的疑慮，南山人壽分析目前長照險商品，主要設計包含一次性保險金和最高可達15-16年的分期保險金，保障較一般意外險充足。若民眾有預算考量，也可選擇不含身故保障的純長照險或是定期型長照險。南山人壽近期新推出的長照險，特別將分期保險金設計為按給付次數單利2%增值，最高可領15次，以協助民眾面臨老年化社會的挑戰與未來費用可能受通膨影響的擔憂。