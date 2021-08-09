杜拜世博將登場 阿聯酋航空推Expo Day Pass免費通行

阿聯酋航空為2020年杜拜世界博覽會（Expo 2020 Dubai）官方航空合作夥伴，特別於杜拜世博會辦理期間推出杜拜世博會一日通行證Expo Day Pass的期間限定方案，自2021年10月1日至2022年3月31日期間前往或過境杜拜的阿聯酋航空旅客，皆可使用Expo Day Pass體驗地表規模最盛大的展覽活動。

自2021年10月1日起至2022年3月31日止，前往或過境杜拜的全艙等旅客皆可憑來回機票兌換世博會一日通行證。透過阿聯酋航空訂購flydubai機票前往阿聯酋航空全球飛行網絡，並於杜拜轉機停留逾六個小時的旅客，亦可申請使用；持有前往杜拜單程機票的旅客，如果在前往下個目的地之前於杜拜停留時間超過六個小時，也可享有此項服務。

已規劃旅程且身在阿拉伯聯合大公國的居民、旅客，只要在世博會期間入境杜拜，也能獲得此一服務。阿聯酋航空亦宣布，此一方案不受票價限制，無論持有特別票價、優惠票價、彈性票價或彈性加值票價機票的旅客，皆可參加。如欲瞭解更多相關資訊，可詳見: www.emirates.com/tw/chinese/discover-dubai/expo-2020/

無論是隻身前往或與親友同行，2020年杜拜世界博覽會是造訪杜拜的最佳時機。在世博會舉行的六個月期間，除了世界上最大的主題活動之外，旅客也有機會參加阿拉伯聯合大公國建國50周年慶的系列活動。阿聯酋航空身為杜拜世博會的主要合作夥伴與官方航空公司，也將陸續推出各式套裝行程，讓全球旅客都能享受這182 天盛會所帶來的精彩饗宴，體驗杜拜無與倫比的魅力。

2020年杜拜世博會為首個於中東、非洲和南亞（MEASA） 地區舉辦的世界博覽會。以「溝通思想，創造未來」（Connecting Minds, Creating the Future）為主題，2020年杜拜世博會將環繞永續性（Sustainability）、行動性（Mobility）與可能性（Opportunity）三大主題場館，展示世界各地的合作與創新以持續激勵人心。

為期六個月的精彩節目涵蓋提供給各年齡層的體驗，包括：娛樂與教育性十足的主題週；各式展覽、工作坊與現場表演活動，滿足喜愛藝術、文化、創新餐飲體驗和科技的訪客；喜愛建築的訪客，也將沉浸於各種驚喜感十足的建築設計之中，盡情欣賞。遊客更可造訪自己的國家館，感受家的味道，走訪190個國家館體驗不同文化和產品，並參觀各種主題和特殊展館，一睹正在改變世界的未來創新科技。

喜愛旅遊和航空的遊客，可一訪阿聯酋航空的專屬展館，搶先體驗預計在2071年 – 阿拉伯聯合大公國建國百年 – 實現的未來商業航空模式，透過沉浸式體驗，一窺將重新定義飛行體驗的未來機艙設計，以及可實現永續未來、提高飛行性能和燃油經濟的輕質材料和技術。遊客亦可動手造飛機，以趣味的互動方式瞭解飛行原理。

此外，阿聯酋航空與flydubai獲獎無數的會員忠誠計劃Skywards也推出「杜拜每分鐘轉換哩程數」優惠活動，會員停留在杜拜的每一分鐘都能賺取一點Skywards哩程數，最高可累積5,000 點紅利哩程數。此優惠適用於2021年8月1日至2022年3月31日間購買，2021年10月1日至2022年3月31日之間出發的阿聯酋航空機票。阿聯酋航空 Skywards 現有會員與2022年3月31日前加入的新會員，可於 www.emirates.com/tw/chinese/ 查詢與兌換優惠。