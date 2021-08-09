帛琉旅遊將重啟　雄獅：預約人數將破2000人

帛琉旅遊泡泡規劃重啟，但由於還需要指揮中心宣布放行，旅遊業者表示，目前只能預購。雄獅表示，上週五先行將產品上架，5個出發日至目前為止共有約1900名旅客預約，今日可能就會破2000人，旅客對於4天3夜的行程興趣相對較高，

雄獅表示，首航日期目前可能訂在14號，但航班仍要做最後確認，且根據規定，旅遊業者只能提供旅遊活動的服務，至於旅客關切的施打疫苗，旅遊業者只能提供資訊，不會經手金流。

雄獅也說，對於旅客來說，帛琉的誘因在於檢疫措施相對寬鬆，是唯一回國後不需要住防疫旅館的國家，自需要自主健康管理。同時，4月首次開放帛琉旅遊泡泡時要求必須要團進團出，但現在可以自由行，吸引力較大，且目前帛琉還是零確診國家，因此相對安全。

雄獅也說，目前也有多家員工人數在120~150人的上市公司都在洽談當中，希望能夠將帛琉泡泡作為員工旅遊目的地。

施打疫苗是旅客到帛琉目的之一，雄獅指出，帛琉當地疫苗施打覆蓋率超過9成，還有約2000劑的疫苗可供提供，但由於還有相當多業者有會銷售帛琉產品，因此旅客人數恐將超過，因此出發之前還是要確認後才能提供相關資訊，但如果當地疫苗數量不足，需求量恐將下修。