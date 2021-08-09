快訊

鈑金廠老闆摔落自家水溝 掙扎多時詭死水溝內

評／奧運參賽項目省思：台灣政策扼殺水域運動？

帛琉旅遊將重啟 雄獅：預約人數將破2000人

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

帛琉旅遊泡泡規劃重啟，但由於還需要指揮中心宣布放行，旅遊業者表示，目前只能預購。雄獅表示，上週五先行將產品上架，5個出發日至目前為止共有約1900名旅客預約，今日可能就會破2000人，旅客對於4天3夜的行程興趣相對較高，

雄獅表示，首航日期目前可能訂在14號，但航班仍要做最後確認，且根據規定，旅遊業者只能提供旅遊活動的服務，至於旅客關切的施打疫苗，旅遊業者只能提供資訊，不會經手金流。

雄獅也說，對於旅客來說，帛琉的誘因在於檢疫措施相對寬鬆，是唯一回國後不需要住防疫旅館的國家，自需要自主健康管理。同時，4月首次開放帛琉旅遊泡泡時要求必須要團進團出，但現在可以自由行，吸引力較大，且目前帛琉還是零確診國家，因此相對安全。

雄獅也說，目前也有多家員工人數在120~150人的上市公司都在洽談當中，希望能夠將帛琉泡泡作為員工旅遊目的地。

施打疫苗是旅客到帛琉目的之一，雄獅指出，帛琉當地疫苗施打覆蓋率超過9成，還有約2000劑的疫苗可供提供，但由於還有相當多業者有會銷售帛琉產品，因此旅客人數恐將超過，因此出發之前還是要確認後才能提供相關資訊，但如果當地疫苗數量不足，需求量恐將下修。

帛琉 疫苗 雄獅 旅遊泡泡

延伸閱讀

富國霸佔疫苗恐釀禍 成新變種破口

未保留2劑莫德納疫苗？陳時中：秉持強化第1劑涵蓋率

富國搶打COVID疫苗追加劑 專家：恐導致疫情惡化

藍委再爆 國產疫苗生產人員列第二類施打名單

相關新聞

帛琉旅遊將重啟　雄獅：預約人數將破2000人

帛琉旅遊泡泡規劃重啟，但由於還需要指揮中心宣布放行，旅遊業者表示，目前只能預購。雄獅表示，上週五先行將產品上架，5個出發...

信義代銷用這招 大安區建案1個月賣八成

信義代銷表示，全房產+價值塑造商業新模式操作奏效，7月業績不僅逆勢成長更破紀錄，為信義代銷有史以來業績最好的一個月。

中興保全科技營收成長 搶攻智慧防災業務

中興保全科技及其子公司7月合併營收為11.21億元，較去年度同期成長0.68%。本年累計合併營收為81.13億元，較去年...

淹水災情頻傳 中保科智慧防災水位偵測系統詢問度增

極端氣候影響愈來愈劇烈，政府、企業與民眾漸能接受裝設智慧防災服務，以降低災損。近期受到颱風、西南鋒面影響，讓中保科智慧防...

均華Q2每股稅後純益2.88元 單季即賺贏去年全年

均華（6640）今（9）日公告今年第2季財報，稅後純益7,893萬元，季大增1183%，年增282%；每股稅後純益2.8...

菱光質設東元持股拚現金 估可質借8.3億元

機電大廠東元股東之一菱光科技於6日向3家銀行質設手中東元持股約4500萬股，質設比約58%。菱光此次質設東元股票粗估市值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。