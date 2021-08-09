廣越7月營收月增逾2成 訂單能見度到明年第1季

廣越（4438）公告7月合併營收17.25億元，月增21.77%、年減2.66%，累計前七月年減1.76%。廣越表示，原本預估第3季將爆量出貨，卻受到越南疫情影響，加上塞港問題嚴峻，所幸7月業績仍較上月增漲2成。

廣越目前滿手訂單，主要客戶 Adidas、VF、Patagonia 需求強勁，帶動整體營運向上，訂單能見度已看到明年第1季，法人表示，第3季為傳統羽絨衣旺季，全年毛利率可望較去年提升、明（2022）年營收及獲利將更受矚目。

公司表示，越南嚴峻疫情尚未明朗，公司生產線及船期安排上的不確定因素增加，恐影響旺季動能，待越南疫情趨緩、復工後將安排加班調度出貨。

法人預估，今年廣越獲利的成長幅度將可優於營收的成長幅度。若歐美疫苗施打比重持續加速提升，疫情逐漸解封、戶外活動逐漸恢復後，再加上新品牌訂單加入，有助2022年業績創新猷。