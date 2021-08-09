中興保全科技營收成長 搶攻智慧防災業務
中興保全科技及其子公司7月合併營收為11.21億元，較去年度同期成長0.68%。本年累計合併營收為81.13億元，較去年度同期成長3.43%，主要成長動能來自於智慧防災業務，隨著天候異常變化，中保科智慧防災其水位偵測系統服務詢問度增加近一成。
中保科技也表示，近期氣候異常，中保防災業務詢問度增加，受到 極端氣候影響愈來愈劇烈，也讓政府、企業與民眾漸能接受裝設智慧防災服務，以降低災損。近期受到颱風、西南鋒面影響，全台紛紛落下豪大雨，各地淹水災情頻傳，也讓中保科智慧防災其水位偵測系統服務詢問度增加近一成。
中保科智慧防災的服務項目涵蓋水位偵測、結構物偵測、橋樑道路偵測、邊坡偵測、地震預警系統、建物內的中保防火＋（消防設備信號關閉系統）、警械用品等。可協助標的物件作到災害事前管理，當緊急狀況發生時，連動相關設備將災損降到最小。像新竹市政府從2015年起委託中保科在車流量大的地下道設置水位偵測系統，目前完成光復路、西大路、全中興等六處地下道的建置。
中保科表示，智慧水位偵測系統可應用在低窪地或社區地下停車場，當偵測到異常狀況，可依業主需求連動相關設備，像是裝設抽水馬達，將積水排出，以降低災損；或是在地下道設置水位偵測系統，透過水位偵測器、攝影機，將現場淹水情況傳回中央監控管理平台，讓管理人員隨時掌握現場狀況。
以新竹市全中興地下道為例，雙向都有設柵欄機與攝影監控設備，路口LED字幕平日是「全中興地下道警示系統」綠色字樣，當積水到達10公分時，字幕會變紅色，顯示「地下道積水請勿進入」；當水位達15公分時，則顯示「地下道淹水禁止進入」，警示燈會響起，柵欄也會自動放下。如此一來，就能避免民眾誤闖淹水地下道，確保行車與生命安全。
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