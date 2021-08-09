均華Q2每股稅後純益2.88元 單季即賺贏去年全年

均華（6640）今（9）日公告今年第2季財報，稅後純益7,893萬元，季大增1183%，年增282%；每股稅後純益2.88元，單季即賺贏去年全年的稅後純益4,452萬元、及每股稅後純益1.57元。均華第2季單季的稅後純益及EPS，雙雙來到近18個月的新高，同寫歷史次高紀錄。

均華今年上半年合併營收7.11億元，年增99.1%；毛利率36.01%，年減0.2個百分點。每股稅後純益8,508萬元，年增72.3%；每股稅後純益3.11元。

專攻半導體設備市場的均華，在手訂單創新高，業績從春節後的3月開始發酵，交出連續三個月屢創單月新高的亮麗成績單。今年5月營收2.34億元，月增52.8%，年大增335%，同時刷新單月歷史新高。更較元月0.52億元大幅成長346.5%。儘管6月營收滑落，但仍推升單季營收來到近18季新高，亦是歷史次高。

均華表示，展望2021年，雖有缺料、漲價等干擾因素，全年景氣展望仍屬樂觀。均華的雷射應用產品今年發酵，約貢獻三成業績。最大宗的產品為「視覺檢測挑檢機」占業績比重約5-6成，主要客戶均為高階封裝廠。另模組相關約占二成業績。