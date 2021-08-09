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貿易、零售雙升 特力7月營收好過去年同期

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

特力（2908）公告7月營收36.2億元，較去年同期成長5.8%，其中貿易營收為22.3億元，年增11.4%，占比來到62%，零售營收13.4億元，年增0.9%，占比37%，累計前七月營收254.08億元，年增8.64%。

特力表示，7月份貿易營收22.3億元，累計前七月貿易營收149.3億元，較去年同期成長15.6%。顯示貿易出貨成長動能穩健 ，客戶拉貨力道仍強勁，並未受新冠肺炎疫情再起 影響。 貿易事業也將持續發揮全球採購策略的關鍵優勢，以因應接下來歐美國家的零售銷售旺季。

在台灣零售事業方面，7月份合併營收為13.4億元，主要因本土疫情持續嚴峻，三級警戒持續延長，在家自煮三餐，不但成為許多民眾生活日常的趨勢，也帶動餐廚品類需求高，使上月份零售收較去年同期增加0.9%。公司表示，在未來疫情可能成為生活新常態的情況下，集團將持續以家居產業價值鏈為思考中心，耕耘零售通路，除了提供居家硬裝、軟裝商品線以外，亦以貼近客戶生活的情境，持續豐富一條龍的服務內容，全面滿足顧客需求。

營收 疫情

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