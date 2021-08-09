陸加稅將推漲鋼價 二外資喊買中鋼

中國大陸傳出加徵鋼品出口稅，台灣鋼鐵股9日應聲「漲」，摩根士丹利、花旗及滙豐針對龍頭中鋼（2002）發布獲利評論，其中兩家肯定中鋼營運強勁，受惠中國限制出口還會推高鋼價，下半年表現更上層樓，高喊「買進」、「加碼」，但保守派的花旗認為中鋼股淨比偏高，維持「賣出」建議。

最樂觀是摩根士丹利重申「加碼」評級、目標價50元，滙豐維持「買進」，目標價46元也比多數機構的預測來得高，至於花旗的目標價為27.7元。

摩根士丹利表示，中鋼上一季財報有三大重點，一是鋼品銷量減少，預估第2季銷量較第1季減少1.6%，下滑到350萬噸，但第二、受惠鋼價上揚，中鋼鋼品收入季增20%，非鋼品收入同步成長15%，三、毛利率提升到21.3%，較首季的16.3%大幅增加，主要也受惠鋼品利潤提升。

中鋼日前則表示，第2季獲利成長，來自當季鋼品銷量達380萬公噸，較首季增加4.1萬公噸，平均售價也比第1季大幅成長。

摩根士丹利指出，先前鐵礦砂上漲，以中鋼過去多落後兩個月反映來推算，第3季成本可能增加，不過在中、俄等國限制出口，7月鋼價續強，8、9月預期維持高檔，壓力有望減輕，看好中鋼毛利率有撐。

摩根士丹利補充，中國傳出加徵鋼品出口稅，無疑將加劇亞洲供給壓力，鋼價暫無反轉疑慮，中鋼受惠可望在未來幾個月持續交出強勁獲利。

滙豐則分析，中鋼近期保持溫和反映鋼價政策，因此中國鋼價過去兩個月修正，及近幾周鐵礦砂暴跌，對中鋼營運趨勢的影響較低，且該團隊原本就預測，鐵礦砂大漲的行情不會延續太久，市場一度擔心中鋼的毛利率被侵蝕，現在看來擔心過度。

滙豐表示，由於中國帶頭限縮鋼品出口，加上環保意識抬頭，全球鋼市已進入全新的循環，預期未來大陸官方祭出更多限制措施，全球對於鐵礦砂、焦煤等原料需求也會減少，支持鋼廠獲利強勢。

今年以來，中國有11個省份祭出限縮鋼品產出的措施，滙豐推估，全球下半年粗鋼產出將因此減少6%，鋼價再度上調的機率大，而中鋼目前股淨比約1.6-1.7倍，ROE 15%，潛在殖利率6.5%，投資價值極具吸引力。