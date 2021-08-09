杏一上半年每股純益1.74元 前七月營收年增逾1成

杏一（4175）今（9）日公告7月份營收5.25億元，年增8.66%、月減12%。累計前七月營收達37.06億元，較去年同期成長12.22%，今年總體仍維持雙位數以上成長。此外，杏一日前公告半年報，第2季單季每股純益0.9元，年增66%，累計上半年每股純益1.74元，年減21%。

杏一表示，因疫情趨緩搭配快篩試劑等防疫商品熱賣，隨著疫情逐漸解封，加上年初至今的17間新展門市，今年以來營收動能仍然維持雙位數成長。杏一截至目前兩岸共計299間門市。

不過，從半年報來看，杏一上半年營收31.84億元，年增13.21%，但上半年毛利率29.91%，較去年同期下滑1.3個百分點，造成上半年淨利衰退近2成。公司表示，主要是去年首季防疫商品的毛利率較高，今年防疫商品成本上漲，加上公司對基礎設施的投入，因此較不利毛利率表現。

另外，杏一經營的多家醫院型商場在本土疫情爆發後，隨著民眾減少到醫院回診，以及內用限制等，亦影響商場營收表現。公司預期，隨著本土疫情降溫，下半年醫院商場回診人流可望逐漸回籠。杏一今年在台灣經營的商場將來到20座、大陸目前維持3座。

電商放面，杏一7月電商營收年成長86.12%，除了原本防疫商品與維他命等保健食品持續熱銷之外；這幾年成功開發年輕族群，有效提升婦幼類商品銷售金額年成長271.31%，成為杏一電商部門新的成長動能；法人預估杏一全年營收、獲利應可超越過往績效。