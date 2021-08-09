破天荒！Toyota農曆7月大促銷 總計優惠價值15萬

以往農曆7月車商偃旗息鼓，業務代表休假出國去。今年龍頭車廠和泰車大手筆祭出8月史上最大優惠，推出的購車圓夢金3萬元、購車配件金3萬元，比上個月的家電更動人。和泰車趁著剛剛解封後買氣的提升，趕快挽回業績，三級警戒期間的冷清就當作是業務人員提前的暑休，三級警戒結束了，現在才剛剛是真正的夏季競賽。

疫情降級，很多消費者積極計劃開車出遊，為使有購車需求的顧客能輕鬆入主，TOYOTA推出8月史上最大優惠 -「5福臨門 金厚禮」活動，現在購買 COROLLA CROSS或ALTIS，TOYOTA將贈送總價值最高超過15萬元的重磅厚禮。超值優惠內容包含：購車圓夢金3萬元、購車配件金3萬元、60萬0利率、5年14萬公里延長保固以及政府汰舊換新補助再省5萬。

以往5月6月和7月是車商搶供上半年車市的熱門時段，一方面推出優惠的促銷活動吸引消費者上門，一方面豐厚的內部獎勵活動進行夏季競賽，業務代表趁著此時搶業績，不只賺獎金還可以出國旅行。

不過今年夏季競賽的時間幾乎全都在三級警戒，消費者不敢上門、業務代表無計可施，夏季競賽結束也不能出國，不如再拚一波，祭出破天荒的8月促銷優惠，不只車商補業績，業務代表補獎金，消費者來不及的優惠，這時候買，竟然條件更好。

此外疫情雖趨緩，但TOYOTA防疫不鬆懈，持續嚴密落實防疫措施，提供消費者最安心的賞車環境。全國據點設施、展示車與試乘車每日定時清潔消毒，同時配合中央疫情指揮中心實施全據點實聯制、展間進出全程佩戴口罩、全體銷售人員早晚量測體溫、展間控管人流等，全力共同嚴謹防疫。

另外，TOYOTA提供購車諮詢0接觸服務，顧客可至官網填寫購車諮詢表單，銷售顧問將會於表單送出後約一個工作天內主動聯繫，進行電話或線上商談，使顧客充分即時掌握各項商品資訊。同時，我們也提供到府試乘及簽約服務，試乘前後車輛都會予以徹底消毒，讓顧客可安心體驗。

TOYOTA希望用最優惠的購車方案，為台灣消費者省下滿滿荷包，累積能量持續抗疫，早日回歸正常生活。