中元普度百億商機「線上拜」 通路銀行攜宮廟各顯神通

今年中元節如果看到廟裡出現一堆祭品，旁邊卻不見人影，業者提醒先別驚慌，那很可能有人透過線上參加法會。量販超市年度最大檔期中元節將至，但受疫情影響，民眾仍避免群聚，超商、超市與量販等通路業者不放棄逾百億元的市場大餅，今年強打「線上拜」、「幫你拜」，與知名宮廟合作，讓消費者零接觸，更不必出門，就能完成中元普度。

除了超商、超市通路外，連銀行也看準普度商機，國泰世華今年集結北港朝天宮、台中三清總道院、基隆指玄宮仙公廟等廟宇，在全台五千台ＡＴＭ上便進能行祈福點燈及法會報名的服務。國泰世華也與「北港朝天宮」合作推出限量「媽祖普度箱」，於ＡＴＭ報名後，將於中元普度法會現場代為祭拜，代客填寫祭祀文疏、捐贈香油錢，結束後物資依客戶意願捐贈給弱勢團體或宅配，一站就可搞定供品採買、祭拜、捐贈等流程。

過往有量販通路為了中元節，曾祭出廿四小時賣場不打烊服務，今年情況由於疫情緊張，民眾仍擔心實體群聚，但自疫情爆發以來，人心不安，參與中元節成為許多民眾抒發情緒的慰藉，眼看民眾需求不減，業者看中百億零售商機，發想出線上商業模式，為客戶打通中元節的物流、金流，趁疫情使商機發酵，大受好評。

通路業者指出，眾多民眾還是希望在民俗月時完成普度，在兩難之下，業者就想出代客服務的點子，從選購商品到拜拜，甚至是法會結束後物資的處理，都盡可能的滿足民眾需求。例如有些上班族平時出門在外，但擔心家中父母採買中元節祭品，增加染疫群聚風險，也願意改採直接線上「一條龍」解決，事後還能將物資寄回「以資證明」，或乾脆捐出做功德。

全家今年就與大甲鎮瀾宮、北港武德宮、北港朝天宮三大宮廟合作，推出代辦贊普服務，透過線上商城、社群電商或實體門市FamiPort預購銷售多款祈福組合；而全聯今年攜手北港武德宮推出代客贊普預購方案，消費者到全台全聯門市都可預購，普度供品統一由廟方法會祭拜。

7-ELEVEN今年同樣也攜手北港朝天宮推出「代客普度」服務，讓民眾無須親至宮廟即可輕鬆代拜。通路業者指出，今年的普度組合內容大都包含香油錢與餅乾、零食、醬油、米粉等日常必需品，價格從一千至一千五百元不等，法會結束後，民眾可選擇將物資隨喜捐贈或宅配到府。