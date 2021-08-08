影／長榮旗下規模最大！2.4萬TEU貨櫃船「長範輪」抵台北港
台灣港務股份有限公司基隆港務分公司所轄台北港於8月8日（星期日）喜迎24,000 TEU級超大型貨櫃船「長範（Ever Ace）」輪到港。「長範輪」於今（8）日下午4時在二位引水人引領及四艘拖船的協助下，順利進港靠泊台北港北六號碼頭裝卸貨櫃。
該輪船長400公尺，船寬61.5公尺，甲板相當於四座足球場大小，載重噸約22.5萬噸，可裝載23,992 TEU（20呎標準貨櫃），航行速度可達22.6 節，堪稱移動式的海上大型貨倉。該輪目前配置於長榮公司的遠東-歐洲航線，彎靠港序為青島、上海、寧波、台北港、鹽田、鹿特丹，費利克斯托、漢堡等港口，回程並將彎靠丹戎帕拉帕斯及高雄港，本次到港裝櫃約2,000TEU。
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