長榮集團第1艘規模最大的2.4萬TEU船 今天抵台北港

長榮海運（2603）規模最大的2.4萬TEU的超級貨櫃輪「長範（Ever Ace）」，首航今抵達台北港開始作業，下一個停靠港口鹽田後就開始前往歐洲，成為推升長榮海運8月營收成長的新動能。

長榮海運之前訂造12艘2.4萬TEU超大型貨櫃輪，7月28日韓國造船廠已交第一艘船，先經過青島、上海，今天來到台北港，今台臺北港喜迎24,000 TEU級超大型貨櫃船「長範（Ever Ace）」輪到港。

長榮海運最快9月交第2艘，預計今年會交4艘；隨著2.4萬TEU大船加入後，長榮歐洲航線全部改為2萬及2.4萬TEU的船，增加歐洲線的服務，也為市場注入服務新動能。

長榮海運公司訂造之24,000 TEU級超級貨櫃輪（ULCS）今年七月開始陸續交船，首艘「長範」輪於今日首航台北港，是目前全世界營運中最大型的貨櫃船之一，同時也是歷年來靠泊台北港、台灣各國際商港噸位最大的貨櫃船，台灣港務公司特別派遣拖船進行噴水儀式，並特別致贈首航紀念牌，迎接這艘「超重量級」的大船進港，也為台北港的營運開啟嶄新的一頁。

「長範」輪於今（8）日下午4時在二位引水人引領及四艘拖船的協助下，順利進港靠泊臺北港北六號碼頭裝卸貨櫃。該輪船長400公尺，船寬61.5公尺，甲板相當於四座足球場大小，載重噸約22.5萬噸，可裝載23,992 TEU（20呎標準貨櫃），航行速度可達22.6 節，堪稱移動式的海上大型貨倉。該輪目前配置於長榮公司的遠東-歐洲航線，彎靠港序為青島、上海、寧波、臺北港、鹽田、鹿特丹，費利克斯托、漢堡等港口，回程並將彎靠丹戎帕拉帕斯及高雄港，本次到港裝櫃約2,000TEU。