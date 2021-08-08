和泰車全新廣告上路 李智凱俏皮寫下「有點眼熟」

和泰汽車集團感謝所有東奧選手追求夢想的拚勁鼓勵台灣人，昨天開始推出全新廣告，李智凱看到廣告後，俏皮在IG限時動態上傳「好像有點眼熟、感謝TOYOTATW」訊息。明天開始，TOYOTA各大展間也將貼上全新感謝東奧選手的暖心海報。

台灣TOYOTA也是這次全球奧運贊助伙伴，同時也贊助李智凱、郭婞淳，在奧運比賽前推出選手奮鬥精彩過程的短影片；現在隨著東京奧運接近尾聲，昨天TOYOTA在國內放上47秒全新電視廣告，內容寫著「這一刻世界會記住我們，謝謝你們讓台灣成為我們的驕傲」，感謝所有代表台灣參加東奧的選手。