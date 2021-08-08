快訊

東奧閉幕／大陸最後一天金牌掛零 美國39金確定連3屆排名榜首

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市推宜居建物准63案 市府：多了1.2座文心森林公園

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中市鼓勵宜居建築，綠美化成台中建案賣點。圖／立智公關公司提供
中市鼓勵宜居建築，綠美化成台中建案賣點。圖／立智公關公司提供

「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」已實施滿2年，以一社區一公園的概念，鼓勵開發商及建築師把綠化植栽引入市民居家空間，不少建商也以當賣點。都發局長黃文彬指出，截至今年7月底已核准63案，植栽面積相當於多1.2座文心森林公園，最慢3年，等建物完成後，可為城市添綠意，打造宜居環境。

前市長林佳龍任內推動8年100萬棵樹，盧市府接任後，率全國之先推出「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」繼續種樹綠美化，實施2年。

8月5日市政會議修正部分條文，針對鄰里複層式露台放寬設計彈性，規範至少設置一定規模社區共用空間，拉近社區居民關係，規定種植一定尺寸以上的喬木及適合生長、管理維護空間，確認植樹能茂密生長，增加都市綠化比例。

市府參考新加坡花園城市的概念，訂定「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」鼓勵建商設置「垂直綠化」及「垂直鄰里空間」兩大類宜居建築設施，包含以立體綠化、跳島概念設計的垂直綠化設施、雙層遮陽牆體及植生牆體，可增加建築物整體造型或提供遮陽節能效果的造形遮陽牆板。

此外，可供住戶集會、休閒、綠化及交誼等複層式露台也列入獎勵的範圍，打造有特色及生態理念的城市發展模式。

台中市每年約有400個案送都市設計審議，市府都發局長黃文彬指出，截至今年7月底共88案申請，已核准63件，共增加1813棵樹木，以一座文心森林公園約1500棵喬木為例，約可創造1.2座文心森林公園。若以小型社區平均約20棵喬木計算固碳量，等於增加90多處小型社區鄰里公園，除了降低空汙及熱島效應，也能綠美化都市景觀。

業者指出，台中推動的宜居建築設計，讓客廳、陽台多了自然綠意，建材成本當然會增加，例如樓地板就須加厚廿公分，但可隔噪減熱更環保，成為建案賣點之一。

中市鼓勵宜居建築，綠美化成台中建案賣點。圖／立智公關公司提供
中市鼓勵宜居建築，綠美化成台中建案賣點。圖／立智公關公司提供

森林公園 建商

延伸閱讀

揚州防控升級：封控社區留一出入口 封閉社區硬隔離

重創南投桃芝颱風20周年 各界催生桃芝教育園區

台中全國首創Podcast「大宅們」 都發局長分享住宅資訊

大雨狂下樹倒擋路中央 中市警濕身移樹恢復通行

相關新聞

中市推宜居建物准63案 市府：多了1.2座文心森林公園

「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」已實施滿2年，以一社區一公園的概念，鼓勵開發商及建築師把綠化植栽引入市民居家空間...

疫情干擾 製鞋廠本季有壓

全球製鞋產業景氣復甦，製鞋大廠寶成、豐泰、鈺齊及鞋材廠百和上半年營運多有亮眼表現；不過近期受到越南等東南亞疫情升溫影響，...

廠商缺地中市府開發豐洲二期 土地公有農民哀生計

台中市政府為解決產業缺廠地，計劃開發神岡豐洲科技工業園區二期，但地主向當地藍綠議員多次陳情，台中市府補償標準不如原台中縣...

東南亞疫情升溫 經部爭取為台商打疫苗

美中貿易戰及中國大陸疫情爆發帶動台商去年前進東南亞，也讓東南亞進出口創高。然而，近期因為東南亞疫情升溫，泰國、越南及馬來...

東南亞疫情升溫 製鞋業者：擴產腳步不放慢

面對新冠疫情在東南亞持續升溫，國內製鞋大廠寶成、豐泰、鈺齊、志強及鞋材廠百和都強調，不會因為疫情放慢擴產腳步，包括越南、...

產業追蹤／越南母嬰市場 台商搶進

越南是世界第15大人口國，擁有超過9,600萬人口。越南新生兒人口數過去十年，在東協國家中一直都是排名前三。2020年越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。