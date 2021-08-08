中市推宜居建物准63案 市府：多了1.2座文心森林公園

「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」已實施滿2年，以一社區一公園的概念，鼓勵開發商及建築師把綠化植栽引入市民居家空間，不少建商也以當賣點。都發局長黃文彬指出，截至今年7月底已核准63案，植栽面積相當於多1.2座文心森林公園，最慢3年，等建物完成後，可為城市添綠意，打造宜居環境。

前市長林佳龍任內推動8年100萬棵樹，盧市府接任後，率全國之先推出「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」繼續種樹綠美化，實施2年。

8月5日市政會議修正部分條文，針對鄰里複層式露台放寬設計彈性，規範至少設置一定規模社區共用空間，拉近社區居民關係，規定種植一定尺寸以上的喬木及適合生長、管理維護空間，確認植樹能茂密生長，增加都市綠化比例。

市府參考新加坡花園城市的概念，訂定「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」鼓勵建商設置「垂直綠化」及「垂直鄰里空間」兩大類宜居建築設施，包含以立體綠化、跳島概念設計的垂直綠化設施、雙層遮陽牆體及植生牆體，可增加建築物整體造型或提供遮陽節能效果的造形遮陽牆板。

此外，可供住戶集會、休閒、綠化及交誼等複層式露台也列入獎勵的範圍，打造有特色及生態理念的城市發展模式。

台中市每年約有400個案送都市設計審議，市府都發局長黃文彬指出，截至今年7月底共88案申請，已核准63件，共增加1813棵樹木，以一座文心森林公園約1500棵喬木為例，約可創造1.2座文心森林公園。若以小型社區平均約20棵喬木計算固碳量，等於增加90多處小型社區鄰里公園，除了降低空汙及熱島效應，也能綠美化都市景觀。