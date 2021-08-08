「疫」起尋職安心就業 北市就服站徵才最高薪8萬元

與您「疫」起尋職，台北市就業服務處於降級解封後，重啟微型徵才活動，9日至13日邀集八家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動。北市勞動局長陳信瑜表示，其中包含製造業、資訊軟體服務業、餐飲服務業、零售量販業、居家長照機構及保全業等共釋出189個工作機會，最高薪達8萬元。歡迎準備求職，社會新鮮人、二度就業或轉職需求的民眾，可親自至台北市各就業服務站參加現場徵才活動。

陳信瑜表示，5月疫情來勢兇猛，求職風險相對提高，但就服站的就業服務工作未曾停歇，我們將職缺搬到線上，採線上媒合協助有求職困境的民眾領取失業給付及求職服務，而在疫情趨緩後，面對可能迎面而來的缺工及失業潮，就服站馬上推出現場徵才活動，緩解企業及民眾的焦慮。

重災區的餐飲業第一波，便是強勢出擊的聯發國際餐飲事業(股)公司，釋出81個職缺，高居本週求才之冠，著眼全球佈局的海外營運事業處高階主管、駐區主管等儲備職缺共28個工作機會，非常亮眼，而新品牌品牌主管、行銷企劃主管、營運管理幹部職缺，期待具創意好手的加入，40K起薪且有議價空間。此外，陳局長特別強調總經理助理職缺特別歡迎新鮮人投遞履歷喔。

製造業岱鐠科技(股)公司，於微解封之際，一口氣釋出25個職缺，亦不容小覷，Golang 後端開發工程師、韌體工程師、品牌行銷企畫專員等職缺40K起薪，產品規劃專員及PHP程式設計師35K起薪，又釋出基層人力職缺，如產線技術員、機械裝配員(需機械工程或電機電子相關科系)及倉管人員，只要高中(職)以上學歷即可，實施做中學訓練，歡迎應屆畢業生前來遞件面試。

日商艾鳴網路遊戲(股)公司釋出資深3D動作計師及資深2D動作計師，薪資介於45K-80K，專科以上，具有動畫或遊戲美術二年以上經驗，3D遊戲角色/場景美術設計師，高職美術相關科系，有動畫或遊戲美術1年以上經驗者佳，薪可達45K。

陳信瑜指出，本週徵才廠商尚有智慧長照有限公司附設臺北市私立愛關懷居家長照機構、五花馬、三商家購(美廉社)、大潤發、台灣新光保全。

就服處表示，此次徵才活動的時間地點，10日在北投就服站舉辦，12日在景美、南港東明青銀、信義、內湖就服站舉辦，13日在西門就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

「就業媒合服務完全免費！」陳信瑜提醒，配合防疫需求，參加徵才的民眾，當天需配合量體溫及酒精手部消毒作業，並全程佩戴口罩。活動相關訊息請洽台北人力銀行的OKWORK網站（https://www.okwork.taipei），查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線02-23085231。