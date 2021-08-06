安富買進東友7.63%股權 強調受東友與光菱影響

東元（1504）集團黃家父子黃茂雄、黃育仁在股東會後持續交戰。黃茂雄陣營的安富國際今（6）日宣布，收購東友（5438）普通股的收購期間到5日為止，累計應賣股數達8,586,505股，占東友公司已發行股份總數7.63%，已達公司所定之最低收購數量，將依法支付收購對價、辦理股票交割。

安富表示這次收購東友股權，雖然受到東友及競爭收購的光菱電子（8032）影響，仍順利完成，可見獲得投資大眾的認同，未來持續投資買進東友股票的決心不變。今後安富是東友前5大股東之一，將積極監督東友的經營團隊強化公司治理，以提升東友公司之價值。

根據菱光（8249）統計，到5日為止，公司持有東友14.71%股權，是東友最大股東。光菱也在最近提高對東友收購價為每股21元，將收購到9月10日。

安富國際原先計劃每股18.2元公開收購東友股權，之後將收購價調高至每股20.5元，展現收購決心。