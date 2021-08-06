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颱風外圍環流和西南氣流發威 屏東縣明天停班、停課

熱帶低氣壓靠近 北市萬華、大同區部分開放紅黃線停車

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

熱帶低氣壓TD11（原盧碧颱風） 即將靠近，因應北市萬華、大同區部分疏散門及越堤道路自8月7日上午8時起實施只出不進，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，同時開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費。

開放停車範圍如后：

一、萬華區：康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西、西藏路（萬大路至中華路）以南、中華路2段（西藏路至水源路）以西之區域範圍。【區域範圍內：水源快速道路（不含）、環河南路1、3段（不含）、環河南路2段（不含環河南路3段至西藏路）環河快速道路（不含）、萬大路（東園街至新3號疏散門（華中疏散門））（不含）】。

二、大同區：涼州街（環河北路至延平北路）以南、市民大道（不含）（環河北路至延平北路）以北、延平北路（市民大道至涼州街）以西、環河北路（市民大道至涼州街）（僅開放東側-南往北方向）以東之區域範圍。

台北市交通局特別呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止並排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護；惟法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。另計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

未來恢復紅黃線禁止停車管制之時間，將另行發布新聞稿通知，請民眾多留意電子媒體新聞與廣播。如有其他相關問題，可以來電洽詢（查詢專線：02-27590666轉6402、6403、6415）

西藏 大同

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