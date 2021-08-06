長榮海運上半年獲利781.41億元 EPS 15.03元

長榮（2603）今天公布上半年獲利，稅後純益為781.41億元，每股稅後純益達15.03元，上半年順利賺進1.5個股本。法人推估，受惠於長榮海運下半年2.4萬TEU的新船加入，再加上今天宣布買進二手船舶加持，長榮海運下半年的獲利成長充滿想像空間。

長榮海運公布的上半年獲利表現亮麗，上半年營收為1899.19億元，營業毛利1013.53億元，稅後盈餘為781.41億元，每股稅後純益15.03元。

全球海運市場多空交戰，隨著旺季來臨，全球多家知名的航商紛紛宣布將加收各種附加費，MSC也傳出9月1日將加收遠東到美加線的塞港附加費，也代表著全球各主要港口還是塞港嚴重，並且演變為一船難求，長榮新船加入又剛好遇到海運多頭行情，讓大船的效益如虎添翼。

長榮海運之前訂造12艘2.4萬TEU超大型貨櫃輪，7月28日已交第一艘船，最快9月交第2艘，預計今年會交4艘；隨著2.4萬TEU大船加入後，長榮歐洲航線全部改為2萬及2.4萬TEU的船，增加歐洲線的服務，也為市場注入服務新動能。