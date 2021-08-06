統一宣布 參與韓國健康茶飲品牌TEAZEN股權標售

統一（1216）今（6）日召開董事會，授權子公司Kai Yu參與韓國販售健康茶飲的「Agricultural Corporation TEAZEN Co.Ltd.（簡稱TEAZEN）」，不超過80%的股權競價標售案，並已向韓國私募股權基金的財務顧問，提交約束性報價，無法透露報價價格。

統一表示，希望藉由此次參與TEAZEN股權競價標售案，不僅有機會取得TEAZEN之品牌，以及康普茶和諸多健康功能茶等沖泡茶飲事業，充實現有產品組合，並可以借力於2018年收購之韓國飲料甜食製造公司熊津，建立的平台基礎，深化韓國事業版圖。

統一也提到，未來將可結合韓國當地現有資源，以及集團海內外的銷售網絡，以搶攻消費大眾逐漸興起的健康養身需求。

統一表示，子公司Kai Yu已向賣方韓國私募股權基金IBK-TS EXIT Private Equity Fund (簡稱IBK-TS)的財務顧問Samil PricewaterhouseCoopers （簡稱韓國PwC）提交約束性報價。

統一董事長羅智先在今年年報中提到，統一企業為啟動第二個五十年的成長動能，致力建構亞洲流通生活平台，希望成為泛亞洲生活產業領導品牌，所以除了積極開發產品、拓展通路，以及推展創新服務，更加戮力於擴展亞洲市場。

統一也提到，本次提交約束性報價後仍需經過IBK-TS 和韓國PwC綜合評估及雙方後續協商，並不代表股權收購交易已經確定，日後如有新的交易進展將會再發布訊息。