市場大好 長榮2家子公司砸9411萬美元買8艘全貨櫃輪

長榮公司（2603）表示，經公司及子公司長榮亞洲、長榮香港董事會通過，兩家子公司長榮海運（亞洲）有限公司（長榮亞洲）與長榮香港有限公司（長榮香港）合計擬向關係人取得8艘全貨櫃輪，總金額9,411萬美元。此次船舶的取得，主要係配合公司整體營運，同時考量市場狀況，選擇最適船型以符合營運需求，藉此強化航線之布局以提高市場競爭力，持續擴大市場份額，提升營運效益。

長榮與榮運（2607）兩家公司今（6）日在交易所召開記者會宣布這兩項交易案。一為長榮亞洲擬向關係人巴拿馬商長榮國際有限公司（長榮國際（巴））取得1艘7,000 TEU全貨櫃輪。一為長榮香港擬向關係人巴拿馬商Gaining Enterprise S.A.（GESA）取得7艘1,600 TEU全貨櫃輪。

長榮亞洲取得1艘7,000 TEU全貨櫃輪案，委由「日本海事協會（ClassNK）」出具鑑價報告，經買賣雙方議訂價金為2,700萬美元。長榮香港取得7艘1,600 TEU全貨櫃輪案：委由「日本海事協會（ClassNK）」出具鑑價報告，每艘美金 880萬元~1,050萬元，經買賣雙方議訂價金，總交易金額為 6,711萬美元。