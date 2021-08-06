禾聯碩每股配4元現金 上半年EPS 5.95元

一個能夠長期穩定獲利的公司，大多擁有短期不易被超越的優勢所在。例如台積電的晶圓代工製程短期內無人能及，這讓它可以開很高的價格；全聯的超市家數已經超過1,000家，更把營業利益率壓到2%左右的水準，這讓全聯可以用規模經濟壓低採購價格，以及僅賺取2%的利潤率，這兩項優勢讓其他業者很難進入，但全聯反而可以靠著規模及低利潤，穩定的「大賺其錢」。這些公司都因為優勢相當明顯，是具有「堅實的結構性獲利能力」的公司。

2021-08-06 15:00