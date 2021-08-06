禾聯碩每股配4元現金 上半年EPS 5.95元
禾聯（5283）公布第2季稅後純益2.76億元，年減0.3%，季增74.2%，每股純益3.78元，上半年每股純益5.95元。禾聯表示，未來公司仍將持續加強HERAN品牌經營，將產品朝向優質化、高附加價值方向發展。
禾聯第2季營收18.30億元，季增41.4%，年增8.4%；毛利率38%，季增0%，年減1%；稅後純益2.76億元，季增74.2%，年減0.3%，單季純益3.78元。
累計上半年營收31.23億元，年增8.3%；稅後純益4.34億元，年減1.3%，每股純益5.95元。
禾聯表示，公司上半年營收成長來源除空調商品外、各式生活小家電、冰箱冷凍櫃及洗衣機等亦均有所貢獻。尤其自有品牌HERAN深耕台灣多年，透過上市企業形象大幅提升，品牌知名度亦隨之提高，有助於公司業績提升。
除舊有產品外，禾聯指出，目前公司也積極開發新產品，致力於各項智能家電的發展及各式創意商品的開發，如近期推出的抑菌風扇，目的打造全系列禾聯智能環控家電；除讓消費者能享受高品質居家智能家電外，更期許在後疫情時代能為消費者提供更貼心的防疫商品，同時亦能讓產品毛利率提升。
董事會通過109年下半年度除息交易日訂為9月2日，每股配發現金股利4元，股利匯款日為9月30日。公司股東會日期將於8月24日召開。
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