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巨大上半年每股大賺9.47元 將揮軍越南設廠

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

國內自行車龍頭巨大（9921）持續擴張全球生產據點，繼歐洲的匈牙利廠去年投產後，公司今天（6日）宣布將首度揮軍越南設廠，初期擬投資4,800萬美元（約新台幣13.4億元），在南越平陽省打造新廠，目標2023年完工投產，公司希望藉此增加海外生產據點，以提升營運韌性及競爭力。

受惠自行車及電動自行車（E-bike）市場需求持續強勁，巨大今天公布半年報，上半年合併營收419.9億元，較去年同期成長27.1%；毛利率上升至25.2%；稅後純益35.5億元，年成長率高達65.1%，換算每股稅後純益已達9.47元，直逼一個股本。

雖然今年面臨缺料、缺櫃，以及匯率等不利因素影響，但巨大受益於高產能利用率，以及產品組合優化，抵銷零件及物流成本上升的衝擊，公司第2季毛利率26%，比第1季24.41%逆勢提升，帶動公司第2季單季每股獲利達到4.93元，突破獲利新紀錄。

雖然最近越南疫情嚴峻，但設廠屬於長期規劃，巨大仍在今天董事會中通過越南設廠計畫，等待疫情趨緩就會開始進行，目標2023年下半年投產，長期規劃的產能可達100萬台。

巨大主管表示，目前公司在台灣、中國大陸，以及歐洲的荷蘭、匈牙利都有生產據點，其中匈牙利廠去年7月才開始投產，今年目標要生產20萬台。

此次決定揮軍越南，主要考量全球自行車市場的成長動能相當強勁，公司產能仍然需要擴張，而越南的自行車產業鏈

成熟完整，而且由亞太15個國家組成的RCEP（區域全面經濟伙伴關係協定）成立後，越南為成員之一，具有關稅優惠，加上越南的勞工素質高，是巨大決定到越南投資的主因。公司也希望藉此增加海外生產據點，提升集團競爭力。

另外巨大7月股東會已通過，間接持股60.39%的子公司鼎鎂新材料科技申請要在大陸證券交易所上市案，今天巨大董事會決議出具承諾案。希望藉此讓鼎鎂科技能有效運用所在地資本市場的資金，拓展大陸境內外相關產業市場，提升市場競爭力，吸引當地優秀專業人才，降低資金成本。

鼎鎂科技公司資本額15.5億元，前身為巨大輕合金公司，其產品主要應用在自行車、機車輪圈，未來並將擴展到汽車輪圈、高鐵與航太產業等，擬申請在大陸A股掛牌。

越南 電動自行車

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