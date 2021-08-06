瑩碩擴大研發投資 上半年EPS 0.02元

瑩碩（6677）今（6）日董事會通過半年報，上半年合併營收4.01億元，年減約5%，稅後淨利為242萬元，歸屬母公司業主淨利為90.4萬元，每股稅後純益（EPS）為0.02元。

瑩碩生技是專業藥物傳輸技術開發商，受到本土疫情在第2季爆發影響，且公司擴大投入研發費用於技術平台建立和新產品的開發，上半年營收與獲利雖然較去年同期減少，但在新合作案、BE進度與轉投資等三大領域仍繳出亮麗成績單。

在子公司部分，歐帕與泰和碩繼去年轉虧為盈後，今年繼續有好表現，其中泰和碩的上半年獲利已經超過去年全年。

針對研發投入的部分，總經理顏麟權表示，為強化改良劑型平台的研發力道與積極推進各項BE，今年上半年的研發費用較去年同期大幅成長二成，有利厚實公司的長期競爭力，並轉化成亞太區藥證布局的豐碩成果。

顏麟權指出，公司的策略是在每一個技術平台上開發不同藥物，並向海外輸出技術，從賺取製造財延伸至技術服務財。

展望未來，歐帕與泰和碩會是推升集團多元成長的雙引擎。歐帕藉由瑩碩技術平台的引入建立起特殊劑型生產線，加上與日、韓客戶共同進駐台北港自由貿易區，打造亞太區藥品運轉樞紐地位，並積極朝委託開發暨生產服務（CDMO）轉型。泰和碩下半年預計會有三個產品陸續上市，包括兩個中樞神經注射劑及COVID-19快篩檢測試劑，營運規模將持續擴大。

至於瑩碩本身則仍有多項合作案持續洽談，加上各項BE的推進以及亞太區藥證布局邁向收割，下半年集團營運可望倒吃甘蔗。