巨大第2季EPS 4.93元 創單季歷史新高

巨大集團（9921）受惠自行車需求正熱，第2季獲利創歷史單季新高，並考量市場需求強勁，巨大並將投資4,800萬美元在越南設廠，巨大未來的發展將更添動能。巨大董事會於今（6日）通過2021年上半年財報。巨大集團執行長劉湧昌表示，受惠於全球各市場對於自行車及電動輔助自行車（E-bike）的強勁需求，儘管有缺料、缺櫃以及匯率不利因素影響，巨大集團2021年上半年仍有亮眼的成績。上半年合併營收419.9億元，較去年同期成長27.1%；毛利率上升至25.2%；稅後淨利35.5億元，年成長65.1%，每股稅後盈餘新台幣9.47元。

巨大集團第2季業績表現相當強勁，在去年同期高基期的影響下，仍持續成長。單季合併營收213.7億元，創單季新高，較去年同期成長8.5%；受益於高產能利用率與產品組合優化抵銷零件及物流成本上升之影響，毛利率上升至26%；帶動稅後淨利成長 21.5%，達到18.5億元，單季每股純益4.93元，突破單季獲利新紀錄。

巨大董事會同時也通過越南設廠案，將在越南平陽省投資額美金4,800萬元， 預計2023下半年投產， 長期預計產能可達100萬台，主要是看好自行車與電動車市場成長動能，增加海外生產據點， 提升集團競爭力，巷選擇越南主要是當地自行車產業聚落已形成，並具關稅優惠以及員工素質高。

巨大公司表示，在市場需求噴發的銷售熱潮下，2021年上半年自有品牌銷售在全球各地營收都有成長。以原幣計算，美國、歐洲及中國三大主要市場營收皆較去年同期有超過20%增長，捷安特日本及韓國也有不錯的銷售表現。E-bike仍是重要成長動能之一，上半年自有品牌E-bike營收金額較去年同期成長40%，在德國、法國、荷蘭及美國公司都有大幅成長；連同代工業務，整體E-bike占巨大集團營收30%。

目前Covid-19疫情尚未穩定，自行車仍是炙手可熱的商品，需求並未消退，歐美通路手持庫存不到1個月，但受限於自行車零件供應不足，組裝產能難以繼續向上提升，加上全球航運成本上漲且船期拉長，將影響下半年營收與獲利成長幅度。不過以中長期來看，在全球綠能及健康意識提升下，自行車及E-bike騎乘人口將持續增加，巨大仍持續看好全球自行車市場長期成長趨勢，所以我們也預計持續擴張產能，啟動投資越南廠計畫，增加自動化生產提升品質，確保巨大製造實力在產業的領先地位，滿足消費者需求。