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瑩碩擴大研發投資 上半年EPS 0.02元

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技（6677）今（6）日董事會通過2021年上半年合併財務報告。上半年合併營收為4.01億元，較去年同期減少約5%，獲利受認列研發費用影響，稅後純益為90萬元，每股稅後純益0.02元；瑩碩本身則仍有多項合作案持續洽談，加上各項人體生物相等性試驗(BE)的推進以及亞太區藥證布局邁向收割，下半年集團營運可望倒吃甘蔗。

受到本土疫情在第二季爆發的影響，與加大投入研發費用於技術平台的建立和新產品的開發，瑩碩上半年整體營收與獲利雖然較去年同期減少，但在新合作案、BE進度與轉投資等三大領域仍繳出亮麗成績單。

展望未來，總經理顏麟權表示，瑩碩本身仍有多項合作案持續洽談，子公司歐帕與泰和碩繼去年轉虧為盈後，今年繼續有好表現，會是推升集團多元成長的雙引擎。歐帕藉由瑩碩技術平台的引入建立起特殊劑型生產線，加上與日、韓客戶共同進駐台北港自由貿易區（FTZ），打造亞太區藥品運轉樞紐地位，並積極朝委託研究開發暨生產服務（CDMO）轉型，中長期成長性樂觀。泰和碩的代理產品下半年預計會有3個產品陸續上市，包括兩個中樞神經注射劑及COVID-19快篩檢測試劑，營運規模將持續擴大。

針對研發投入的部分，顏麟權分析，瑩碩是相當注重研發的公司，為強化改良劑型平台的研發力道與積極推進各項BE，今年上半年的研發費用較去年同期大幅成長二成，雖造成短期財報獲利表現不如預期，但有利厚實公司的長期競爭力，並轉化成亞太區藥證布局的豐碩成果。

顏麟權進一步指出，以劑型改良起家的瑩碩，成功建構起CORS（滲透泵控制釋放系統）、EARS（吸收長效釋放系統）、奈米晶針劑平台（NanoCIP）、多功微粒藥物組合系統（COMP）等多個藥物傳輸平台（drug delivery systems，DDS），公司的策略是在每一個技術平台上開發不同藥物，並向海外輸出技術，從賺取製造財延伸至技術服務財。以CORS為例，瑩碩進行5項學名藥與2項二類新藥的開發，其中抗思覺失調藥物已在國內上市銷售，並分別技轉給韓國與中國客戶，目前韓國合作夥伴正進行BE中，待BE通過後，下一步將申請上市許可。

營收

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