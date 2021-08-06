快訊

「少校跪府」太丢人 傳國防部長邱國正下令撤職究辦

買疫苗拖這麼久 柯文哲轟：陳時中閃躲、執政傲慢

台北市真的要自購疫苗？ 8月底前見真章

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

台北市政府是否真的會自購疫苗，近期就會有答案，台北市副市長蔡炳坤今（6）日表示，自購疫苗要考慮財務、需求性及可行性等三個方向，其中若要達成財務考量，北市府必須在8月底前編好預算送交議會，才有經費自購疫苗。

蔡炳坤於今日北市府防疫因應記者會上指出，國內疫苗存量漸漸見底，下周起將進入「枯水期」，民眾也在期待「天降甘霖」，北市府自購疫苗當然是方向，但事實上也不是那麼單純。

首先是財務面考量，蔡炳坤表示，北市府必須將疫苗採購預算編入明年度預算當中，當然編預算時，市府還要面臨如何籌措財源的議題。

第二項考量是需求性，蔡炳坤表示，中央向國際採購的疫苗已逾5,000萬劑，但是不是真的都會到貨，這就是個問題，如果中央疫苗確實到貨，市府採購疫苗，就是要討論施打第三劑的必要性，這是專業上的問題。

蔡炳坤表示，第三項考量是可行性，疫苗是戰略物資，民間單位採購疫苗，最後都是送給政府做分配，如果台北市自購疫苗，可以留給市民專用嗎？這還不確定。

蔡炳坤表示，自購疫苗不只涉及上述三個面向，北市府必須在8月底前要編列預算、送到市議會爭取支持，近期還會召開傳染病防治的諮詢會議，作為北市府是否要編列經費自購疫苗的參考。

疫苗 傳染病

延伸閱讀

北市16日起開放國高中職暑期活動 限固定成員

北市8月16日開放國高中職暑期活動 安親班幼兒園放寬人數

萬華茶藝館3階段復業前 北市府依計畫先拆違建

北市疫苗覆蓋率達45.3% 副市長蔡炳坤：努力朝50%邁進

相關新聞

毛利率高代表一定賺錢？ 錯！擁有「這項能力」，才是會賺錢的好公司

一個能夠長期穩定獲利的公司，大多擁有短期不易被超越的優勢所在。例如台積電的晶圓代工製程短期內無人能及，這讓它可以開很高的價格；全聯的超市家數已經超過1,000家，更把營業利益率壓到2%左右的水準，這讓全聯可以用規模經濟壓低採購價格，以及僅賺取2%的利潤率，這兩項優勢讓其他業者很難進入，但全聯反而可以靠著規模及低利潤，穩定的「大賺其錢」。這些公司都因為優勢相當明顯，是具有「堅實的結構性獲利能力」的公司。

中保科砸千萬裝潢員工宿舍 月付100元清潔費即入住

中保科技（9917）寵員工！月付100元清潔費，輕鬆入住台北蛋黃區、房租水電網路費全免，總裁住過起家厝全新改造員工宿舍。

中油呼應綠色潮流 今年首批碳中和液化天然氣到港

呼應全球碳中和的綠色潮流，中油積極拓展碳中和液化天然氣（Carbon Neutral LNG）合作夥伴，今年與液化天然氣...

房市醞釀報復性買盤 要不要進場好焦慮 專家戳破3大話術

5月中旬國內疫情大爆發，三級警戒下，買方不出門看屋，賣方也不想讓人看屋，房市急凍、交易停擺。但隨疫情趨緩，解封露出曙光，不少指標建商全都看好後市，甚至認為在低利、游資充沛、通膨升溫等環境下，疫情後房市的遞延性買盤將出籠，並可望出現「報復性買盤」，價量齊揚。

疫情衝擊健身房生計 柏文第2季轉虧 掛牌以來首見

疫情風暴籠罩，柏文健康配合防疫政策，旗下「健身工廠」所有據點先前停業，衝擊第2季營收、獲利重摔，每股稅後虧損1.21元，...

旺季到！航空貨運開始喊漲 兩岸線調幅20%-30%

亞洲區的疫情再度改變航空貨運市場需求變化，貨攬業者近期已陸續收到台灣至中國各航點漲價訊息，分別在8月11日、12日陸續調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。