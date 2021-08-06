台北市真的要自購疫苗？ 8月底前見真章
台北市政府是否真的會自購疫苗，近期就會有答案，台北市副市長蔡炳坤今（6）日表示，自購疫苗要考慮財務、需求性及可行性等三個方向，其中若要達成財務考量，北市府必須在8月底前編好預算送交議會，才有經費自購疫苗。
蔡炳坤於今日北市府防疫因應記者會上指出，國內疫苗存量漸漸見底，下周起將進入「枯水期」，民眾也在期待「天降甘霖」，北市府自購疫苗當然是方向，但事實上也不是那麼單純。
首先是財務面考量，蔡炳坤表示，北市府必須將疫苗採購預算編入明年度預算當中，當然編預算時，市府還要面臨如何籌措財源的議題。
第二項考量是需求性，蔡炳坤表示，中央向國際採購的疫苗已逾5,000萬劑，但是不是真的都會到貨，這就是個問題，如果中央疫苗確實到貨，市府採購疫苗，就是要討論施打第三劑的必要性，這是專業上的問題。
蔡炳坤表示，第三項考量是可行性，疫苗是戰略物資，民間單位採購疫苗，最後都是送給政府做分配，如果台北市自購疫苗，可以留給市民專用嗎？這還不確定。
蔡炳坤表示，自購疫苗不只涉及上述三個面向，北市府必須在8月底前要編列預算、送到市議會爭取支持，近期還會召開傳染病防治的諮詢會議，作為北市府是否要編列經費自購疫苗的參考。
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