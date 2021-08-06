砲打民進黨、陳時中 柯文哲：中央故意阻擋國際疫苗

台北市政府今（6）日舉辦防疫因應記者會，市長柯文哲痛批中央疫苗政策，他表示，完全無法認同民進黨政府在搞什麼，他非常清楚，中央是故意拖延國際認證的疫苗進入台灣，他也認為中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，面對疫苗問題，也都是採閃躲、傲慢的態度。

柯文哲表示，面對Delta變種病毒，台灣還沒實際測試過防疫系統有沒有問題，但是現在媒體卻相當有計畫地在進行認知作戰，常常把他在臉書上寫的文章，一行一行拿出來討論，說他唱衰台灣、唱衰國產生技產業。

柯文哲強調，他作為台灣人，當然支持台灣生技產業，也希望台灣有自己的疫苗，但是不支持為了自己的目的，故意拖延有國際認證的疫苗，讓國際疫苗不能進入台灣。

柯文哲認為，AZ疫苗可以跟日本買，BNT疫苗如果政府要買，不會拖這麼久還沒譜，「大家都是明理的人，不會說看不懂政府在幹什麼」。

柯文哲也砲打中央流行疫情指揮中心，他批評，陳時中凡是面對記者提問，態度不是閃躲，就是傲慢的回答，像是回答「你不想打，還有別人要打」，這個傲慢執政態度，是他不能接受的。

柯文哲也提到，國產疫苗有高端、聯亞兩款，但中央為什麼對高端如此偏愛？醫學上只有你想不到方法時，才能接受不得已的方法，面對新冠肺炎，國際上已經有七支疫苗，再拿另一支來做；台灣就算要做臨床三期試驗，感染率很低，試驗不好做；因此無論站在醫學倫理或科學方法，他都無法認同民進黨政府在搞什麼。

柯文哲表示，他是醫生，也是學術界人事，他當然支持台灣生技產業、有自己的疫苗，但是不支持把國民生命拿去當賭注，「我非常清楚你們是在阻擋國際上疫苗進到台灣，不是這樣嗎？」