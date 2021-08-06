獨家／鑫永銓投資航運股大賺 Q2獲利直逼1.5個股本

國內橡膠輸送帶大廠鑫永銓（2114）再度展現「神操作」本領！今天（6日）公告半年報，第2季稅後純益10.32億元，比去年同期足足成長11.7倍，單季大賺將近1.5個股本，大幅度改寫歷史新高。其中鑫永銓主要獲利動能來自業外，第2季光是業外獲利就高達9.48億元。據了解，鑫永銓持續看好航運景氣，手中投資持有長榮、陽明、萬海等航運股股票，季底按照評價認列帳上未實現獲利，投資大豐收。

鑫永銓第2季營業外收入高達9.48億元，相較去年同期業外收入僅125.9萬元，暴衝成長752倍，推升公司第2季每股稅後純益達到14.56元，累積今年上半年每股純益達16.34元。

鑫永銓發言人胡美惠說明，這主要是公司手中持有長榮、陽明、萬海等航運股股票，搭上第2季貨櫃三雄股價狂飆，投資大豐收。她強調，公司尚未處分相關公司股票，而是季底按照評價認列，為未實現的帳上獲利。

在此之前，鑫永銓去年也曾買進長榮股票大賺，到去年底已全數出脫，兩波處分動作總共獲得處分利益1.26億元，換算每股獲利貢獻度達1.79元。而看好今年海運市場持續飆高音，鑫永銓再度進場，且投資範圍擴大到長榮、陽明、萬海等貨櫃三雄，創造出更驚人的獲利。

鑫永銓投資眼光神準，胡美惠表示，主要是公司產品以外銷為主，對於運價相當敏感，公司的獲利被運價吃掉滿多，乾脆投資航運股股票來彌補，屬純財務性投資。

值得注意的是，航運股股價在6月底、7月初衝上最高峰後，獲利了結賣壓出籠，過去一個月價出現回檔，回檔幅度最高甚至將近五成。由於鑫永銓手中投資的股票並沒有賣，如果到第3季底股價沒有漲回6月底的價格，鑫永銓部分利益可能面臨回吐。

鑫永銓主要生產橡膠輸送帶，被稱為台灣「隱形冠軍」之一，每年獲利穩定，公司已經連續十年每股獲利超過5元。近年鑫永銓也積極跨足熱塑型碳纖複合材市場，運用在行李箱、輪圈等，為營運蓄積下一波成長動能。隨著今年歐美疫情紓緩，經濟活動恢復，鑫永銓第2季營收營收5.01億元，年增三成；象徵本業的營業利益10.4億元，也比去年同期成長6.3%。公司本業營運維持穩健。