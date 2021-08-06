全國農業金庫協銷芒果、文旦 推中秋優惠

全國農業金庫表示，今年芒果產量比去年約增加11%，然而，經由政府和國人同心努力行銷、採購，芒果盛產期5至7月的批發價格，今年不僅沒有下跌，反而都高於去年的同期。

全國農業金庫於7月1日和亞洲台灣商會聯合總會，共同舉辦「買芒果，挺農民」線上記者會，於「農金安心GO」安全農漁產品行銷媒合平台，成立「愛芒一夏 挺農一下」專區，協助四家農會和九位青年農民行銷芒果，迄7月31日總共媒合6.2公噸，成績不俗。

有企業集團甚至將下單訂購的生鮮芒果，捐贈給台北市立聯合醫院陽明院區、台灣全民食物銀行協會及台灣食物銀行聯合會，不僅幫助果農去化庫存增加收入，也體現企業的社會責任，傳達溫暖心意。

農業金庫表示，「農金安心GO」上架的產品，除了優質之外，一定有產銷履歷（TAP）、有機、HACCP驗證標章，或具備台灣農產品生產追溯條碼（QR code），品質最有保障，吃了也安心，是採購台灣農漁產品及其加工製品值得考慮的平台。

中秋佳節即將到來，「農金安心GO」接力推出「秋月圓柚團圓」活動， 8月1日至8月31日，選購「柚果禮」搭配「秋月禮」專區各一項商品，即享有九折優惠，安心柚滿意的中秋禮物。

「秋月圓柚團圓專區」：https://reurl.cc/9r9eVY