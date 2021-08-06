北市新奇岩社會住宅9日17時截止受理 24日抽籤

台北市政府推出新奇岩社會住宅自今年7月20日起受理民眾申請，截至8月3日下午5時，已收到1,265件申請案。都發局表示，本次新奇岩社宅受理至8月9日下午5時，屆時都發局線上申請及郵件申辦(郵寄以郵戳為憑)均將準時關閉，尚未申請的民眾要把握時間了。

都發局提醒，本次因應市政府防疫措施，申請期間不開放臨櫃收件及現場看屋，採線上及郵寄等兩種方式受理，有意申請之民眾即日起至今年8月9日下午5時止，可採郵寄申請書至該局中區辦公室(台北市中山區南京東路3段168號18樓，以郵戳為憑，案件逾期不受理)，或至台北市政府安心樂租網線上填寫申請書表及上傳相關文件，防疫期間請民眾多加利用線上申請；如欲索取申請書，可至台北市政府安心樂租網下載或至該局中區辦公室1樓臨時服務櫃檯索取。

此外，為讓民眾更了解本案室內格局及環境，都發局於台北市政府安心樂租網上建置線上360度環景看屋功能，歡迎多加利用，如有問題可電洽台北市政府都市發展局(電話：02-27772186轉0再轉2)諮詢，請民眾把握機會踴躍遞件。

都市發展局指出，於8月9日截止收件後，預計於8月24日(二)下午1時提供配租順位網路抽籤直播服務(網址:http://www.udd.gov.taipei/)觀看，屆時已申請民眾可於當日晚上10時至都市發展局網站查閱抽籤結果。