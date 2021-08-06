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全國首創設5G研發專網 高展館示範場域10月啟用

中央社 / 高雄6日電

高市府規劃的「亞灣5G AIoT創新園區」今年4月底核定通過，是地方政府首創推動專網研發場域。首個建置計畫由高雄展覽館提出，打造「5G虛實互動會議示範場域」，最快10月啟用。

「亞灣5G AIoT創新園區」規劃及示範場域推動，是由高雄市政府向國家通訊傳播委員會申請設置4.8-4.9GHz頻段、頻寬100MHz實驗研發專網，今年4月底核定通過，是地方政府首創推動專網研發場域。

高雄市副市長羅達生表示，市府申請5G實驗研發專網的場域包含高雄流行音樂中心、電競館、展覽館、高軟鴻海大樓、台壽BOT大樓等5處，預計作為影音串流、遠距無人載具操控、虛實互動會展、智慧製造與醫療、O-RAN系統互通測試等實驗場域，幫企業省下第一階段申請及審查程序，有意投入者僅需透過市府提送電台設置申請，完成設備建置並取得執照、網路合格證明後，即可於1年免費使用5G專網進行研發。

羅達生指出，目前除了高展館「5G虛實互動會議示範場域」即將啟用外，仁寶電腦與國際科技大廠台灣思科也正籌備於台壽大樓打造「5G XR垂直應用示範場域」，利用思科的5G網路架構與資安方案，建構完善、可靠、安全的5G XR示範場域。

羅達生說，未來5處實驗場域結合10月開幕的亞灣新創園區以及未來高軟二期基地，將吸引更多國際加速器及新創團隊投資進駐，建立完整5G AIoT產業生態系。

高雄市經發局長廖泰翔指出，「亞灣5G AIoT創新園區」北起高流中心，往東沿海邊路、苓南前路、三多路、新光路、中山二路至市圖總館，南至高軟園區，西至高展館、港埠旅運中心，將是全台最大的5G AIoT發展基地。

市府不僅超前部署申請5G實驗專網，未來也將持續與中央政府密切合作，透過研發補助及租金、融資利息、房屋稅、新進勞工薪資補貼等各項利多，吸引國際大廠投資落地。

高雄市政府表示，經濟部技術處為打造南台灣第一個「5G虛實互動會議示範場域」，爭取前瞻計畫資源投入高雄展覽館，邀請專業團隊進行5G專頻專網建置，將導入浮空投影、AR、VR等體感科技及展覽數據擷取技術，預計10月落成使用，未來更將逐步擴充展演創新應用、優化智慧虛實互動展覽服務。高雄展覽館在經濟部與市府支持下，從展會支援者轉型為科技場域營運者，打造場域即平台的新生態。

高雄市 高雄流行音樂中心

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