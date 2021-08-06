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中油呼應綠色潮流 今年首批碳中和液化天然氣到港

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

呼應全球碳中和的綠色潮流，中油積極拓展碳中和液化天然氣（Carbon Neutral LNG）合作夥伴，今年與液化天然氣供應商、義大利能源巨擘埃尼集團（Eni）達成碳中和合作協議。埃尼集團交運的首批碳中和液化天然氣，今（6）日抵達永安液化天然氣廠外海等待靠卸。

此為中油今年第一船碳中和液化天然氣，在此之前，中油去年也和殼牌公司（Shell）首次試行碳中和合作。中油持續以行動推動碳中和目標。

中油主管表示，此次埃尼集團交運的碳中和液化天然氣，來自印尼東卡里曼丹之Bontang液化廠，上游氣源為該公司合資經營的印尼Jangkrik氣田。藉由此碳中和機制，將液化天然氣從開採生產到使用端，包括上游生產、管輸、液化、船運、氣化、國內管輸及客戶使用所產生的溫室氣體排放量，與符合「自願碳標準（VCS）」之碳權相互抵銷。

本次抵換之碳權來自非洲尚比亞、馬拉威之REDD+國際森林保育計畫，經獨立機構Verra驗證、核實抵減之溫室氣體數量，以避免重複計算。此外，埃尼集團更依循國際碳中和實施標準PAS2060取得碳中和認證。

中油致力與國際液化天然氣供應商合作，共同實現低碳能源轉型，在達成安全與穩定供應國內用氣為最重要營運目標的同時，進一步藉由碳中和液化天然氣之引進，展現對ESG及2050淨零排放（net-zero emission）議題之重視。

中油 印尼

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