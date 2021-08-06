快訊

地牛又翻身！ 19:12規模5.4地震 最大震度4級

第六輪打高端 估計8月24日以前就能打到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台塑四寶7月營收逆勢月增7.1% 南亞再創歷史新高

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
南亞董事長吳嘉昭表示，今年以來電子材料產品需求強勁，公司訂單滿載。報系資料照
南亞董事長吳嘉昭表示，今年以來電子材料產品需求強勁，公司訂單滿載。報系資料照

台塑四寶今天（6日）公布7月營收「兩好兩壞」，其中南亞（1303）受惠電子材料事業續旺，以及台塑化（6505）受惠油品銷售量價齊揚，兩家公司7月營收分別比6月成長6.4%和18.3%，抵銷台塑（1301）、台化（1326）營收的微幅下滑。整體台塑四寶7月合計營收1,342億元，較6月成長7.1%，更比去年同期大幅增加56.6%，表現優於預期。

石化品行情經過上半年的瘋狂飆漲後，逐漸回歸常態，台塑、台化先前就預告7月營收會比6月微幅下滑，成績單昨天出爐，台塑7月營收223.44億元，年增42.2%，月減2.6%；台化7月營收30.24億元，年增42.9%，比6月略微下滑1.5%。一如原先預料，但滑落的幅度並不大。

反觀南亞因為占公司營收獲利比重超過四成的電子材料事業撐腰，營運持續攀高，7月營收367.95億元，比去年同期大幅成長69.2%，也比6月再增加6.4%，再創單月營收歷史新高。

而台塑化也因為國際油價穩步墊高，加上歐美疫情解封經濟活動復甦，帶動油品市場需求增加，台塑化7月煉油事業營業額足足比6月大幅增加25.9%。推升台塑化7月營收538.22億元，年增60.5%，也比6月成長18.3%，創下近一年半營收新高。

南亞董事長吳嘉昭表示，今年以來電子材料產品需求強勁，公司訂單滿載，在兩岸既有產線全能運轉，以及銅箔、ABF載板新增產能適時加入營運的助益下，營收、獲利表現俱佳，尤其7月起進入電子業的傳統旺季，業績更進一步成長。加上化工產品部分，南亞的BPA（丙二酚）、1.4BG、DOP（可塑劑）接單情況也不錯，銷量有增加，推升7月營收再度攀高。

台塑化總經理曹明分析，國際油價穩步墊高，7月杜拜原油每桶均價比6月上漲1.3美元，台塑化的7月油品平均售價也跟著提高。而在銷售量方面，由於歐美及大陸經濟活動復甦，帶動油品需求，台塑化7月原油平均煉製量為每日42.9萬桶，比6月的37.4萬桶足足增加每天5.5萬桶，加上7月天數較多，等於一整個月煉製量增加280.3萬桶，量價齊揚，推升台塑化7月營收上攻。

台塑化 營收

延伸閱讀

鴻海最強7月 破除雙疑慮

國巨7月營收 攀近三年高點

天正國際、雷科7月營收 同創歷年新高

揮別疫情 7月房市風向球升至黃藍燈

相關新聞

毛利率高代表一定賺錢？ 錯！擁有「這項能力」，才是會賺錢的好公司

一個能夠長期穩定獲利的公司，大多擁有短期不易被超越的優勢所在。例如台積電的晶圓代工製程短期內無人能及，這讓它可以開很高的價格；全聯的超市家數已經超過1,000家，更把營業利益率壓到2%左右的水準，這讓全聯可以用規模經濟壓低採購價格，以及僅賺取2%的利潤率，這兩項優勢讓其他業者很難進入，但全聯反而可以靠著規模及低利潤，穩定的「大賺其錢」。這些公司都因為優勢相當明顯，是具有「堅實的結構性獲利能力」的公司。

中保科砸千萬裝潢員工宿舍 月付100元清潔費即入住

中保科技（9917）寵員工！月付100元清潔費，輕鬆入住台北蛋黃區、房租水電網路費全免，總裁住過起家厝全新改造員工宿舍。

中油呼應綠色潮流 今年首批碳中和液化天然氣到港

呼應全球碳中和的綠色潮流，中油積極拓展碳中和液化天然氣（Carbon Neutral LNG）合作夥伴，今年與液化天然氣...

台塑四寶7月營收逆勢月增7.1% 南亞再創歷史新高

台塑四寶今天（6日）公布7月營收「兩好兩壞」，其中南亞（1303）受惠電子材料事業續旺，以及台塑化（6505）受惠油品銷...

房市醞釀報復性買盤 要不要進場好焦慮 專家戳破3大話術

5月中旬國內疫情大爆發，三級警戒下，買方不出門看屋，賣方也不想讓人看屋，房市急凍、交易停擺。但隨疫情趨緩，解封露出曙光，不少指標建商全都看好後市，甚至認為在低利、游資充沛、通膨升溫等環境下，疫情後房市的遞延性買盤將出籠，並可望出現「報復性買盤」，價量齊揚。

疫情衝擊健身房生計 柏文第2季轉虧 掛牌以來首見

疫情風暴籠罩，柏文健康配合防疫政策，旗下「健身工廠」所有據點先前停業，衝擊第2季營收、獲利重摔，每股稅後虧損1.21元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。