台塑四寶7月營收逆勢月增7.1% 南亞再創歷史新高

台塑四寶今天（6日）公布7月營收「兩好兩壞」，其中南亞（1303）受惠電子材料事業續旺，以及台塑化（6505）受惠油品銷售量價齊揚，兩家公司7月營收分別比6月成長6.4%和18.3%，抵銷台塑（1301）、台化（1326）營收的微幅下滑。整體台塑四寶7月合計營收1,342億元，較6月成長7.1%，更比去年同期大幅增加56.6%，表現優於預期。

石化品行情經過上半年的瘋狂飆漲後，逐漸回歸常態，台塑、台化先前就預告7月營收會比6月微幅下滑，成績單昨天出爐，台塑7月營收223.44億元，年增42.2%，月減2.6%；台化7月營收30.24億元，年增42.9%，比6月略微下滑1.5%。一如原先預料，但滑落的幅度並不大。

反觀南亞因為占公司營收獲利比重超過四成的電子材料事業撐腰，營運持續攀高，7月營收367.95億元，比去年同期大幅成長69.2%，也比6月再增加6.4%，再創單月營收歷史新高。

而台塑化也因為國際油價穩步墊高，加上歐美疫情解封經濟活動復甦，帶動油品市場需求增加，台塑化7月煉油事業營業額足足比6月大幅增加25.9%。推升台塑化7月營收538.22億元，年增60.5%，也比6月成長18.3%，創下近一年半營收新高。

南亞董事長吳嘉昭表示，今年以來電子材料產品需求強勁，公司訂單滿載，在兩岸既有產線全能運轉，以及銅箔、ABF載板新增產能適時加入營運的助益下，營收、獲利表現俱佳，尤其7月起進入電子業的傳統旺季，業績更進一步成長。加上化工產品部分，南亞的BPA（丙二酚）、1.4BG、DOP（可塑劑）接單情況也不錯，銷量有增加，推升7月營收再度攀高。

台塑化總經理曹明分析，國際油價穩步墊高，7月杜拜原油每桶均價比6月上漲1.3美元，台塑化的7月油品平均售價也跟著提高。而在銷售量方面，由於歐美及大陸經濟活動復甦，帶動油品需求，台塑化7月原油平均煉製量為每日42.9萬桶，比6月的37.4萬桶足足增加每天5.5萬桶，加上7月天數較多，等於一整個月煉製量增加280.3萬桶，量價齊揚，推升台塑化7月營收上攻。