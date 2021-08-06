旺季到！航空貨運開始喊漲 兩岸線調幅20%-30%

亞洲區的疫情再度改變航空貨運市場需求變化，貨攬業者近期已陸續收到台灣至中國各航點漲價訊息，分別在8月11日、12日陸續調漲運價，各家調幅不同，平均調幅在20%-30%區間。

目前中國地區的航班變多的，價格變化也很大，以台灣到上海為例，未漲價前每公斤的報價約在台幣30-50元區間，現在漲幅在20-30%。

航空貨運業者表示，航空貨運高運價維持一段時間後，隨著旺季到來，再加上疫情改變原來的供應鏈模式，近期需求又變的強勁，開始調漲售價反應市場需求。

貨攬業者進一步分析，受惠於航空載運貨運旺季到來，再加上近期亞洲區間有許多國家疫情加重，大陸經濟持續復甦，中國地區對於來料加工製造生產成品需求量加大，供應鏈需求轉移變化，讓兩岸間的航空貨運需求變的更旺。

根據貨攬業者收到的通知顯示，華航（2610）宣布自8月11日起，調漲台灣出口至大陸各航點運價，自現在每公斤的價格再漲25%。長榮航（2618）也通知自8月12日起，調漲台灣出口到大陸各航點運價，由於各區域線不同，調幅約在20%-30%。