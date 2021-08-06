快訊

雲林台西大雨狂轟 縣府宣布中午12點起停班停課

被赤字放逐的GOAT？球王梅西「21年足球分手」震撼彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旺季到！航空貨運開始喊漲 兩岸線調幅20%-30%

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
航空貨運示意圖。圖為航空雙雄華航與長榮航。報系資料照
航空貨運示意圖。圖為航空雙雄華航與長榮航。報系資料照

亞洲區的疫情再度改變航空貨運市場需求變化，貨攬業者近期已陸續收到台灣至中國各航點漲價訊息，分別在8月11日、12日陸續調漲運價，各家調幅不同，平均調幅在20%-30%區間。

目前中國地區的航班變多的，價格變化也很大，以台灣到上海為例，未漲價前每公斤的報價約在台幣30-50元區間，現在漲幅在20-30%。

航空貨運業者表示，航空貨運高運價維持一段時間後，隨著旺季到來，再加上疫情改變原來的供應鏈模式，近期需求又變的強勁，開始調漲售價反應市場需求。

貨攬業者進一步分析，受惠於航空載運貨運旺季到來，再加上近期亞洲區間有許多國家疫情加重，大陸經濟持續復甦，中國地區對於來料加工製造生產成品需求量加大，供應鏈需求轉移變化，讓兩岸間的航空貨運需求變的更旺。

根據貨攬業者收到的通知顯示，華航（2610）宣布自8月11日起，調漲台灣出口至大陸各航點運價，自現在每公斤的價格再漲25%。長榮航（2618）也通知自8月12日起，調漲台灣出口到大陸各航點運價，由於各區域線不同，調幅約在20%-30%。

疫情 漲價

延伸閱讀

美36個團體致信拜登 呼籲與大陸重啟談判

福原愛激情告白「想10倍奉還中國人的愛」　背後原因曝光！

大陸氣象預報 「盧碧」可能登陸台灣北部

大陸新增80例本土新冠確診 中高風險地區電影院停業

相關新聞

老臣結黨、黑函攻擊⋯32歲少主如何翻動69歲老廠？

一家做廢魚網起家的企業，竟成就台灣成為最大螺絲起子王國，在美國市場，它的代工市占率甚至達到第一。

企業想成功變革 「班長」要第一個衝出碉堡

商周百大顧問團不斷電直播，每天邀請一位企業經營者，用45分鐘闡述一個營運觀念。這次，兩位領導者不約而同認為，領導者在變革時期一定要站前線，別因眼前無路而退卻，路，就在你的心中！

旺季到！航空貨運開始喊漲 兩岸線調幅20%-30%

亞洲區的疫情再度改變航空貨運市場需求變化，貨攬業者近期已陸續收到台灣至中國各航點漲價訊息，分別在8月11日、12日陸續調...

國產南港廠都更案取得核定函 力拚年底拿建照

國產（2504）今天宣布，備受矚目的南港廠都更開發案，正式收到台北市政府的都更及權變計畫核定函，接下來力拚今年底拿到建照...

瘋了？這地方房價單季漲16% 看半小時不買就送客

最新國泰房地產指數出爐，新竹今年Q2表現亮眼，大樓成交價單季就狂漲16%，從上季一坪27.3萬，上漲至31.7萬，創下歷...

每到民俗月就想到它！這大樓狠賺租金又賺增值

過兩天就是農曆7月1日，也就是俗稱鬼門開的日子。每逢民俗月不少人就會想到北市錦新大樓，這棟大樓有台北最凶大樓之稱，30多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。