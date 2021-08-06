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國產南港廠都更案取得核定函 力拚年底拿建照

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
國產南港廠都更開發案，正式收到台北市政府的都更及權變計畫核定函，接下來力拚今年底拿到建照，。國產／提供
國產南港廠都更開發案，正式收到台北市政府的都更及權變計畫核定函，接下來力拚今年底拿到建照，。國產／提供

國產（2504）今天宣布，備受矚目的南港廠都更開發案，正式收到台北市政府的都更及權變計畫核定函，接下來力拚今年底拿到建照，進入實質開發階段，估計工期4年半，房仲業界估算潛在開發利益直逼200億元。

國產的南港廠，配合台北市政府推動東區門戶計畫，啟動都更案，2019年9月都更案通過北市府核定，今年5月權利變更程序再闖過台北市都更委員會審議，公司今天宣布已正式收到北市府的核定函，等於所有行政作業程序底定。

國產主管表示，因為要有核定函才能去申請建照，下一步國產馬上就會提出建築執照申請，按業界經驗，最快今年下半年有機會拿到，進入實質開發階段，由於開發計畫規模龐大，估計工期4年半。目前一切按照計畫進行，未受疫情影響而延遲。

國產主管表示，南港都更案基地占地約6,500坪，預估開發總樓地板面積約6萬餘坪，並納入北市府「東區門戶計畫」範圍，規劃為A、B兩重建區段，A區段為國產集團完全持有的商辦大樓，建築基地面積約4,000坪、建築高度100公尺以上、樓高26層左右；B區段則是代為實施的台北市政府商辦大樓，樓高20層，國產集團負責興建完成後可分回部分商辦樓層。總計國產未來可取得的商辦樓地板面積總數約4.6萬建坪，外加550個停車位。

有房仲達人依據不動產實價登錄的行情估算，推估國產南港都更案總價值高達300億元，扣除土地成本、建造成本等，潛在開發利益直逼200億元。且整個南港區房市正在大翻新，目前有多項大型的都更計畫同步進行中，後勢看俏。

國產今天也公告7月營收17.1億元，較去年同期成長11.6％，也比6月增加6.9%，營運開始增溫。接下來年底營建業趕工，為混凝土需求的傳統旺季，國產營運可望持續加溫。

國產董事長徐蘭英日前表示，台商回流帶動各地工業區擴增建構新產業聚落，帶動商辦、廠辦、旅館及各類住宅的蓬勃發展，拉升對混凝土的需求增加，對於公司今年本業營運持續樂觀。

都更 商辦

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