瘋了？這地方房價單季漲16% 看半小時不買就送客
最新國泰房地產指數出爐，新竹今年Q2表現亮眼，大樓成交價單季就狂漲16%，從上季一坪27.3萬，上漲至31.7萬，創下歷史新高。
住宅週報社長陸敬民表示，該數據為新竹地區平均房價，若單看竹北精華區，漲勢更是猛烈。目前區內建案開價都已來到五、六字頭，一般建案成交都到四到五字頭，首購產品成交價也來到每坪40萬上下。
根據國泰房地產指數統計，受疫情影響，第二季全國推案209個，較上季減少約一成，主要都會區推案量大多減少，但新竹不減反增，第二季推出25個建案，較上季成長25%，推案戶數1,133戶，也較上季增加8%。
銷售率方面，新竹也一枝獨秀，第二季達22%，遠高於其他都會區，也比上季、去年同季增加7個百分點。
陸敬民表示，現在新竹精華區以投資買盤為主，尤其是竹北東區，也就是高速公路以東地區，投資盤勢更是強勁，買方競爭非常激烈。
他說，在當地買房，首先得預約成功，手腳慢了，往往預約就額滿。接下來到案場看屋，速度也要快，跑單小姐通常只客戶簡單介紹一下價格，坪數，哪後拿一張圖告訴你現在剩下的樓層，戶別，看你要訂哪一戶。
他表示，由於精華區建案預約動輒兩三百組，通常看屋時間只有半小時就要做決定，如果沒辦法決定，跑單就會換下一組。
住商不動產企研經理徐佳馨表示，竹北房市火熱，主要是近年科技景氣好，竹科人收入佳，也重視生活品質，儼然已成北市之外的新天龍國，而竹科人貸款條件好，買屋更有底氣，加上彼此間討論房產蔚然成風，自然也催動新竹房市。
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