華興攜手晶華飯店 打造五星防疫住宿環境

台灣半導體照明大廠華興（6164）集團BioLED與五星美食領導品牌晶華飯店集團攜手合作，率先構建全台第一家在公共區域導入非接觸式-BioLED 365care UV抑菌技術的五星級飯店，讓客人在餐廳、健身房、電梯及公廁等其他公共場域活動時能同時受到BioLED 365care UV抑菌技術的安全防護，提供潔淨的抑菌清新空氣，擁有安心無虞的消費環境。

隨著國內新冠肺炎疫情日漸趨緩的微解封到來，但仍因提防新冠肺炎變種病毒可能隨時出現身邊，日常防疫措施不鬆懈成為國人在面對三級警戒降級後的生活新常態，美國疾病管制中心(CDC)對於開放公共空間有提出衛生安全三大重點：清潔Cleaning、消毒Disinfecting、通風管制Ventilation，值得國人參考。

因應民眾期待回到飯店享用餐飲服務更關注外出消費的衛生與安全性，五星飯店領導品牌晶華集團也加速構築全面防疫的保護網來迎接疫後的消費模式新常態。

華興集團表示，這技術的最大特色是利用威力強大的 UVC 來抑制病毒、細菌、黴菌及塵螨的滋長，而此次365care UVC抑菌設備是可以長時間持續的執行抑菌動作，達到最佳的抑菌效果。非接觸光學科技的應用，能夠幫助降低感染的可能性，同時不會對該場域的人員產生危害，所以，這是BioLED 365care特別為了飯店與用餐環境特別設計的抑菌裝置，因此，人員可以自由進出維持正常的活動，在用餐時多添一份健康保障，強化智慧防疫。

所有的BioLED 365 care設備抑菌效果皆有經過國內外數個知名實驗室認證且有效性達到99%以上，並備有證書可供查證，這次晶華飯店的抑菌設備經專業安全規劃施工，安心有保障.