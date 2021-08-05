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黃育仁再出招 菱光加碼3.18億元買東友股票

經濟日報 / 記者彭慧明黃晶琳／台北即時報導

黃茂雄黃育仁的父子爭霸戰持續延燒，黃育仁團隊光菱電子（8032）4日宣布提高收購東友科技（5438）公開收購價至21元後，菱光（8249）5日晚間也公告近期加碼3.18億元，在公開市場上購買東友股票。

根據菱光公告，本公司董事會決議取得有價證券，自7月23日到8月5日，累計以不超過3.18億元，取得東友科技股權。東友科技及菱光董事長均為黃育仁。跟據公告，菱光透過公開市場買進，增加對東友持股，累計目前持股已經達14.7%。

東元（1504）日前股東會完成董事改選，黃茂雄掌握八席，黃育仁掌握三席，但黃育仁以菱光科技的法人代表當選東元董事，而東友科技更是菱光的最大股東，一旦黃茂雄陣營掌握東友、菱光，黃育仁在東元的董事席次將岌岌可危。

父子爭霸戰持續延燒，黃茂雄透過友人合資公司鈺叡要收購菱光科技，安富則要收購東友科技，黃育仁也展開反收購，並持續增加持股，雙方股權爭霸戰火持續延燒。

光菱電子4日董事會通過，提高公開收購東友的價格至每股21元，高過黃茂雄陣營的安富收購價（日前從18.2元提升到20.5元）。

黃育仁 黃茂雄

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