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鄉林賴正鎰：「三高一低」支撐 看好下半年房市

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰今（5）日指出，全球經濟進入復甦期，台灣在半導體大廠持續投資先進製程設備、航空航運業擴增設備情形下，企業擴大資本支出投資動能續強，預估今年民間投資年成長率將可達8.9%。

賴正鎰表示，儘管房地合一與實價登錄雙2.0上路，但房市在高通膨、高經濟成長、高資金回流及低利率等「三高一低」的支撐之下，他對下半年房市表現深具信心。

賴正鎰指出，後疫情時代在全球通膨壓力愈來愈大，加上台灣去年以來營建缺工缺料現象加劇，今年上半年營造工程物價指數平均年增率達8.82%，更寫下2009年同期以來最大漲幅，今年推案或已開工的建案，有很多建商礙於營造成本不斷推高，乾脆先封盤，等到完工後再推成屋銷售。

他認為，台灣人本來多數存在「有土斯有財」的觀念，不動產投報率向來不讓人失望，眼看營建成本居高不下導致房價難有下跌空間，有購屋需求的消費者很擔心愈晚買房價愈貴，因此在疫期平緩之後都選擇積極進場。

賴正鎰 通膨 房市

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