建商說不二價恐成狼來了？專家：建案開價不斷衝高

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，7月分數彈升至32.6分，較6月（29.7分）增加2.9分，分數中止連續三個月下滑，對應燈號則由藍燈回升到黃藍燈。風向球六大構成項目中，只有議價率一項分數下滑，預售推案量、新成屋戶數、待售建案個數、來客組數與成交組數等五項分數悉數上揚；其中，又以來客組數單項分數成長最多。

住展雜誌研發長何世昌表示，7月新建案市況回溫主要與全國微解封、警戒降至二級有關，消費者恐慌情緒逐漸退去並恢復正常生活，也因此提高出門看屋的意願，預期接下來買氣可望穩定出籠，市況會逐漸回溫。

值得注意的是，由於實價登錄2.0在7月起上路，外界雖預期「完全不二價」時代將來臨，議價空間會大幅減少，最後達到不二價；不過，何世昌指出，7月新建案議價率卻狂飆，急升至約12％，單項分數因此下降。

何世昌強調，議價率走高的關鍵並非成交價下跌，而是「建案開價頻頻衝高，且開價漲幅普遍高於成交價漲幅」所致，因此從近月建案開價持續跳漲來看，足以說明新建案不可能成為完全不二價市場。

由於疫情趨緩的緣故，7月供給量稍微擴大。在預售屋部份，7月推案量約4百億元，單一案量逾15億元以上的指標案為台北市-中山「序東騰」、大安「永康麗莊」、新北市-板橋「嘉潤青翠」、新店「江陵天碩-學府特區」、鶯歌「森聯LIFE-森耀」與「森聯LIFE-森睦」、新莊「陸江蒔莊」和「國美青玥」、桃園市-中壢「璞園那山階」與「宜雄湛」等案。新成屋案指標案則有台北市-北投「MAX豐璟」、中山「南京御邸」。

在市況部份，7月住展風向球追蹤的指標建案平均來客指數走揚至16.1組／週，較6月（8.8組／週）成長7.3組／週，月增幅逾八成，顯示看屋的民眾已經逐漸出籠，但還未回到疫情爆發前40組／週的高水準。另，7月住展風向球蹤的指標建案平均成交組數為1.4組／週，比6月（0.9組／週）成長0.5組／週，月成長約五成五。