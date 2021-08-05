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錢太多了！今年上半年豪宅交易量增近四成

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

實價登錄資料，今年上半年200萬俱樂部豪宅交易共18筆，跟去年同期相比增加38.5%，平均成交價每坪238.5萬元，跟去年同期相比也增加6.0%，顯示資金熱潮注入房市，讓今年上半年單價200萬以上的豪宅市場價量齊揚。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，全球受到熱錢帶動，提升富豪的置產意願，加上新豪宅交屋挹注，讓超豪宅市場價量齊揚。

據實價登錄資料，200萬俱樂部豪宅在今年表現明顯優於去年同期，且不約而同屋齡都在15年內，不見老豪宅身影，今年新科榜首「信義首席公館」以每坪270.6萬平均單價居冠，擠下去年冠軍社區「One Park Taipei元利信義聯勤」。

至於200萬俱樂部的熱門豪宅，今年以信義首席公館最多，大直指標豪宅「西華富邦」緊追在後，去年上半年的熱門豪宅也是去年新秀「潤泰敦峰」，交易次多的豪宅社區則是「西華富邦」及「琢白」。

郎美囡分析，新豪宅除了硬體新穎，軟體服務也走向多樣化，如飯店式管理、管家團隊等特色規劃，成為新豪宅的標準配備，反觀中古豪宅雖具有實際坪數較大、地段優越的優勢，在市場上仍有其愛好者，但與新豪宅相較之下，缺乏引人矚目的設計，近幾年釋出有限，且成交價格難有突破，讓新超豪宅獨占鰲頭。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，受惠貨幣寬鬆及低利，豪宅市場仍有買盤，儘管央行拉高貸款限制，優質豪宅依舊吸引資金追逐，在避險思維下，只要沒有經濟上過大動盪，推估下半年豪宅市場交易仍能穩中求進。

豪宅 實價登錄 富邦

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