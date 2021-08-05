台中房市熱區 購物城推動烏日高鐵特區躍升副都心

備受矚目的台中高鐵「超級娛樂購物城」進入開發階段，業界指出，烏日高鐵特區近年受惠商用不動產熱度帶動，不僅儼然躍升台中副都心，更磁吸龍寶、精銳、惠宇等品牌建商插旗推出指標住宅案，拉抬區域房價站穩3字頭，成下一個房市競逐熱區。

台中高鐵超級娛樂購物城，確定由廣三SOGO百貨主導的第一大國際獲最優申請人資格，將投資逾300億元打造全台規模最大高級百貨購物中心。

事實上，烏日具備交通機能、腹地廣大優勢，近幾年投資開發案一樁接一樁，包括新光人壽搶下7,700坪土地，興建「台中傑仕堡」頂級旅館與樂齡宅綜合開發案，現進入最後完工階段。

國泰人壽看中高鐵快速流通商機，與永聯物流合作「物流共和國台中園區」，是中部唯一集倉儲物流、電商、共享辦公室的複合式商業中心，現已正式啟用，並同步自建國泰人壽行政中心，商機產值急速激增。

今年延續市場熱度，總太地產繼打造繼「TTC高鐵商貿中心」後，4月以每坪41.8萬元取得產專區千坪土地，計畫再推商辦型產品。

積極布局台中的富旺國際（6219）也跟進拿下5,249坪地上權開發案，初步規劃投資逾30億元，打造結合複合式飯店及商場的「NEW PLAZA」，目前正開放招商，預計2023年試營運。

此次超級娛樂購物城開發案成功脫標，可說新興商業區態勢已定，連帶掀起周邊房市熱度。台中市民政局統計，今年截至目前烏日區共2萬6,948戶，相較5年前增加2,611戶，增幅達10.7%，加上興富發、寶佳集團、櫻花建設等接連推出造鎮型產品，後續迎來完工交屋潮，人口紅利可觀。

綜觀線上指標案，包括龍寶、磐鈺、惠宇等品牌建商紛紛搶進插旗。其中，龍寶建設旗下「龍寶園臻邸」，基地位於三榮路一段、三榮二路口，面積廣達2,000坪與正對1,800坪公園無縫連成一氣，加上綠覆率高達180%，如同坐落在森林中的房子；其住宅產品主力37至71坪、每坪成交價站上3字頭，全案日前已上樑。

主打人文風雅的磐鈺營建機構，則鎖定新興路、三民街口推出新案「昕昕裏山」，外觀造型採抿石子、清水模、現代紅磚、金屬等質樸基調，如同一座美術館，周邊串連烏日捷運站、烏日市場等，生活機能完善，全案規劃28至48坪產品，每坪開價29萬至34萬元。

惠宇建設新案「惠宇上和」則預計8、9月正式公開，該案位在環河路四段、三榮七路口，開發面積廣達2，600坪，享有河景、公園首排雙景觀優勢，產品規劃30至50坪、2至4房格局，總戶數250戶，每坪均價約35萬元，總銷30億元。

另外，深耕烏日高鐵特區多年、累積七個社區的櫻花建設（2539），仍持續布局高鐵特區房市，今年初才以每坪45萬元取得新榮和段2,571坪土地，再度刷新高鐵特區住宅土地行情，未來高鐵特區房價預期將有跳躍式漲幅。