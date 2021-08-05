華航實施「清零計畫2.0」第2季每股僅小虧0.06元

航空貨運獲利穩定，華航（2610）第2季僅小虧0.06元，受到第2季實施「清零計畫2.0」貨運運能減少約10%，再加上相關航空產業的子公司包括台灣虎航等虧損影響，第2季出現小虧，上半年EPS虧損0.25元。

華航公布公布上半年財報，雖然航空貨運很好，第2季營收為293.72億元，年增率11.61%，受到油價、「清零計畫2.0」再加上子公司台灣虎航、空廚等還是受到疫情衝擊持續虧損，華航仍力拚虧損縮小，單季虧損為3.42億元，每股稅後虧損0.06元。

110年上半年度合併營業收入572億元，合併營業淨利7.37億元，合併稅後歸屬母公司淨損13.62億元；每股稅後虧損 0.25元。

法人指出，華航第2季表現比預期還好，在實施清零計畫，第2季華航在北美線的客運增班困難度拉高，無法像長榮航全力搶北美線客運商機，再加上第2季的油價上關係企業持續受到疫情衝擊，代表華航的航空貨運表現非常好，推升第2季僅維持小虧。

第二季國際疫情因Delta變種病毒侵襲，各國邊境管制措施未見明顯鬆綁，亞洲各國新一波疫情再起，全球客運仍面臨挑戰。航空燃油持續走高，六月份新加坡航空燃油均價（MOPS）已達每桶75.92美元，關係企業亦仍受疫情衝擊，致使華航集團整體營業小幅虧損。