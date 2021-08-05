快訊

空手道／保住生機！文姿云擊敗伊朗選手 分組1勝1敗

小S挺東奧國手遭出征 今打破沉默微博發文「我不是台獨」

華航實施「清零計畫2.0」第2季每股僅小虧0.06元

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

航空貨運獲利穩定，華航（2610）第2季僅小虧0.06元，受到第2季實施「清零計畫2.0」貨運運能減少約10%，再加上相關航空產業的子公司包括台灣虎航等虧損影響，第2季出現小虧，上半年EPS虧損0.25元。

華航公布公布上半年財報，雖然航空貨運很好，第2季營收為293.72億元，年增率11.61%，受到油價、「清零計畫2.0」再加上子公司台灣虎航、空廚等還是受到疫情衝擊持續虧損，華航仍力拚虧損縮小，單季虧損為3.42億元，每股稅後虧損0.06元。

110年上半年度合併營業收入572億元，合併營業淨利7.37億元，合併稅後歸屬母公司淨損13.62億元；每股稅後虧損 0.25元。

法人指出，華航第2季表現比預期還好，在實施清零計畫，第2季華航在北美線的客運增班困難度拉高，無法像長榮航全力搶北美線客運商機，再加上第2季的油價上關係企業持續受到疫情衝擊，代表華航的航空貨運表現非常好，推升第2季僅維持小虧。

第二季國際疫情因Delta變種病毒侵襲，各國邊境管制措施未見明顯鬆綁，亞洲各國新一波疫情再起，全球客運仍面臨挑戰。航空燃油持續走高，六月份新加坡航空燃油均價（MOPS）已達每桶75.92美元，關係企業亦仍受疫情衝擊，致使華航集團整體營業小幅虧損。

華航 疫情 台灣虎航

延伸閱讀

羽球隊返台！王齊麟大讚機艙「服務好」、戴資穎秀登機禮

四架幻象伴飛羽球團返台 他賽前賽後一對照「這樣的政府實在太勢利眼了」

獨／歡迎選手返國 空軍戰機4日伴飛華航

培訓機師用吸管沾雞尾酒遭華航退訓、索賠 華航輸了

相關新聞

航運三雄後的攻盤要角 漲多就是最大的利空

股市的名言：漲多就是最大的利空，第二季航海王襲捲股市，只要沾上航運就有源源不絕的財富，於是散戶瘋狂融資搶進，物極必反之下一個月時間股價就腰斬50%，當然航運三雄萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)今年獲利都很好...

艾美特股東會史瑞斌續任董座 通過配發1元股利

艾美特-KY（1626）今日舉行股東會，通過配發股利1元，完成9席董事（包含3席獨立董事）改選，會後召開董事會，董事長史...

億豐將漲價 滙豐目標價喊上540元

億豐（8464）接連獲得大摩、大和升評後，滙豐證券基於第2季財報優於預期，且億豐因應原料漲價同步調漲客製化和窗飾成品，預...

長榮航Q2轉盈 EPS 0.03元

受惠於貨運毛利率拉升，再加上美國市場客運量回升，長榮航空（2618）單第2季單第2季的毛利率跟著上揚，單季出現「虧轉盈」...

中工 積極拓展海外市場

中華工程（2515）昨（4）日舉行股東會，會中通過去年盈餘分派案、每股配發現金股利0.23元。中工董事長朱蕙蘭提及，20...

億豐 上半年EPS 8.59元

窗簾大廠億豐（8464）昨（4）日公布半年報，上半年稅後純益25.08億元，年增率23.9%，優於預期，每股純益8.59...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。