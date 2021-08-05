7月新建案市況微回溫 但想撿便宜的消費者要失望了

代表北台灣新建案市況的住展風向球，7月分數彈升至32.6分，較6月增加2.9分，分數中止連續三個月下滑，對應燈號則由藍燈回升到黃藍燈。其中，又以來客組數此項分數成長最多。

住展雜誌研發長何世昌表示，7月新建案市況回溫主要與全國微解封、警戒降至二級有關，消費者恐慌情緒逐漸退去並恢復正常生活，也因此提高出門看屋的意願，預期市況會逐漸回溫。

至於價與量，整體建案供給量依然偏低，待售建案數跌破1千3百個。何世昌指出，由於實價登錄2.0在7月起上路，外界雖預期「不二價」時代將來臨，但新建案開價頻頻衝高，且開價漲幅普遍高於成交價漲幅，從近月建案開價持續跳漲來看，足以說明新建案不可能成為完全不二價市場。

在市況部份，7月住展風向球追蹤的指標建案平均「來客組數」走揚至16.1組／週，月增幅逾8成，顯示看屋民眾逐漸出籠，但還未回到疫情爆發前的高水準。另外，7月住展風向球蹤的指標建案平均「成交組數」為1.4組／週，月成長約5成5。

何世昌分析，成交組數增幅少於來客組數，推測可能是無效客比例稍高的關係；由於近期部份消費者抱持著撿便宜心態，但繞了一圈後發現價格不如預期未能下手，使得成交組數未能成長更多。不過，從近期房市走勢觀察，多頭格局因疫情暫時停頓，接下來疫情若守住，遞延性買盤將出籠挹注買氣。