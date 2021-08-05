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資金湧入200萬俱樂部 蔡鎮宇打造豪宅最吸晴

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
信義首席公館。記者游智文／攝影
信義首席公館。記者游智文／攝影

實價資料顯示，資金熱潮湧入房市，單價200萬元以上的豪宅交易大增，今年上半年達18筆，跟去年同期13筆相比，多了5筆、38%，平均成交價每坪238.5萬元，也比去年同期上揚6%。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，全球受到熱錢帶動，提升富豪的置產意願，加上新豪宅交屋挹注，讓豪宅市場價量齊揚。

依據實價登錄資料，200萬俱樂部豪宅今年表現明顯優於去年同期，且不約而同屋齡都在15年內，不見老豪宅身。今年新科榜首「信義首席公館」23樓每坪270.6萬居冠，擠下去年冠軍社區「One Park Taipei元利信義聯勤」。

至於200萬俱樂部的熱門豪宅，今年也以蔡鎮宇打造的信義首席公館6戶最多，總成交金額逾20億，大直指標豪宅「西華富邦」緊追在後，去年上半年的熱門豪宅也是去年新秀「潤泰敦峰」，交易件數次多的豪宅社區則是「西華富邦」及「琢白」。

郎美囡分析，新豪宅除了硬體新，軟體服務也走向多樣化，如飯店式管理、管家團隊等特色規劃，反觀中古豪宅雖具有實際坪數較大、地段優越的優勢，在市場上仍有其愛好者，但與新豪宅相較之下，缺乏引人矚目的設計，近幾年釋出有限，且成交價格難有突破。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，受惠貨幣寬鬆及低利，豪宅市場仍有買盤，儘管央行拉高貸款限制，優質豪宅依舊吸引資金追逐，在避險思維下，只要經濟沒有過大動盪，推估下半年豪宅市場交易仍能穩中求進。

資料來源／實價資料
資料來源／實價資料

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