半導體大廠台灣ASML薪資出爐 平均年薪「賺」很大

台灣半導體產業近年來受到全球關注，除了本土企業外，求職者也常問到全球最大半導體設備製造商「ASML好嗎？」，根據比薪水的最新薪資統計報告發現，台灣艾司摩爾的平均年薪高達116萬，可說是羨煞眾人，只是每日平均工時10小時、最高工時14小時，也有公司員工在網路上留言表示「進來之後其他設備商都肯用很高的薪水挖角」、「名聲夠響亮」、「會被要求加班，晚上要和外國開會」…等等情形。

全球知名的ASML，除了在發源地荷蘭外，還有 16 個工作據點分散在全球不同的國家與城市，其一就是在台灣，而艾司摩爾在台灣四個城市設有個工作據點，分別位於新竹、桃園、台中及台南，新竹、台中、台南設有ASML辦公室，ASML的工廠則是設在桃園（林口廠）、以及台南。

比薪水指出，根據勞工們自主回報給比薪水的 ASML 內部工作情報，目前已累積 148 筆有效薪水資料，從數據上觀察，可以瞭解 ASML 新竹與桃園（林口）的工作機會最多，而新竹 ASML 的平均月薪為：61,585元，桃園（林口） ASML 的則是：60,834 元。

此外，根據比薪水所進行的ASML薪資統計報告顯示，台灣艾司摩爾平均月薪為64,821元、月薪中位數為65,000元、平均年薪為1,160,886元。至於每日平均工時為10 小時、最高月薪為108,000元、最高工時為14小時。

「ASML好嗎？」ASML內部真實狀況又是如何？ASML在徵才資訊上列了許多吸引人的福利制度，其中最為吸引人莫過於「保障年薪14個月，績效獎金平均五個月起」種種福利到底是真是假呢？

比薪水指出，根據內部員工的經歷分享，可瞭解ASML的薪資條件真的非常優渥，有固定加薪、三節與年終獎金也都不會少，不會像很多大企業都是看得到吃不到，或是有一堆檯面下的但書。此外，ASML 針對「員工教育訓練」這塊也做得不錯，有許多前輩都有特別提到，在 ASML可以學習到很多經驗，不管是專業能力、外文能力，還是國際觀，在 ASML 都能有感成長。

不過，公司不可能是十全十美的，ASML 前輩們普遍都有提到：「ASML 加班是常態」，雖然不同的部門負責的業務都不一樣，但高工時基本上是 ASML 每個人都會遇到的事；另外也有一些前輩認為在 ASML 有遇到「辦公室政治」，雖是外商，公司制度算很完善，不過實際上還是人治，最重要的還是進對部門、跟對主管。