ART TAIPEI 2021台北國際藝術博覽會 KLOOK開賣票券

一年一度藝文盛事《ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會》將於10月份盛大登場，除了提供在地藝文愛好者與眾不同的藝術體驗外，更是亞洲與國際畫廊多元交流的平台，本次ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會此次帶來10個國家、超過100間畫廊，嶄新的公共藝術及特區計畫呈現，兼具台灣特色與國際視野，即日起KLOOK獨家開賣入場門票，早鳥優惠現折100元；此外備受關注的《teamLab未來遊樂園》、蒐集各種NG作品的《失敗博物館》展覽，與以柔美線條為主軸的《永恆慕夏-線條的魔術》特展，也將陸續在下半年登場，在KLOOK購買早鳥票限量優惠七四折起。

KLOOK獨家開賣亞洲年度藝術盛事《ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會》

ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會以凝聚產業實力為目標，協助亞洲畫廊與國際畫廊多元交流，提供在地藝文愛好者精彩及與眾不同的藝術體驗，為藝術家與藝術市場創造平台，加速台灣與國際藝術市場之交流，已成為不可錯過的亞洲年度藝術盛事；今年參展報名踴躍，包括日本、韓國、中國、新加坡、法國、俄羅斯、美國等，國內外藝廊展商超過百家，也持續與文化部合作MIT新人推薦特區，由文化部徵選八位年輕優秀藝術家，透過畫廊協會媒合商業畫廊於現場獨家展出，展現藝術界新血的創造力，並精心彙整創新合作跨界時尚與原民新銳推薦的特展專區，以不同角度聚焦台灣藝術風貌，帶領觀眾們從各個層面體驗藝術。

28屆《ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會》將於10月22日至10月25日，於台北世界貿易中心一館盛大展開，門票由KLOOK獨家售票，早鳥購票優惠只要300元，優惠只到8月14日，同步開賣專刊預售套票，搶先預購ART TAIPEI 2021年度專刊與紀念提袋，另外於10月21日晚間舉辦的VIP貴賓開幕夜門票也同步開放預購中，兼具各國特色與國際藝術視野的博覽會，要為藝術迷們帶來絕佳藝術和感官饗宴。

更多備受期待的展覽將於下半年開展 早鳥票限量優惠七四折起

受疫情影響許多展覽也跟著延至下半年展出，包括每每展出都引爆口碑熱議的《teamLab未來遊樂園》，也確定將於10月8日在士林科教館與大家見面，超大型沉浸式的夢幻世界和互動體驗，同樣要讓展迷們沉浸在感知自然、創造、藝術的夢幻世界，在KLOOK上購買預售票限量74折，只要280元。