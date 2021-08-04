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站前「館前商業大樓」分層租 二樓110萬順利出租

經濟日報 / 記者趙翊君/台北即時報導

台北車站前的知名地標「館前商業大樓」，是站前商圈廣告最顯眼的商業大樓。過去承租經營者也來頭不小，從早期著名的NOVA資訊廣場，到後來的瑞典H&M快時尚服飾業者，皆曾在此承租經營。然而不敵疫情及產業變化，商場已空置半年，從最新實價資料揭露，該商場已分樓層出租，二樓的284.4坪於2021年6月初以110萬元順利出租，其他樓層仍對外招租中。

根據最新實價揭露顯示，該大樓的二樓284.4坪在6月初以110萬元順利出租，換算每坪成交價格為3,868元，相當於信義計畫區A辦的租金水準，商場其他樓層仍對外招租中。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然沒有整個商場一起出租，但分層出租可以降低空置風險，早點創造租金收益，相對出租也能較為靈活彈性。

曾敬德提及館前商業大樓，因地段佳加上琳瑯滿目的外牆廣告，在站前商圈顯得相當醒目，可說是站前商圈的樓王和廣告王。此外，他從外牆廣告推估，裡面主要租客為補教業者及醫美業者，樓下商場也曾是許多人的共同回憶，包括早年的NOVA資訊廣場，個人要組裝或購買電腦，不是到光華商場，就會到站前的NOVA廣場，到後來大樓由瑞典H&M快時尚服飾業者承租。自從業者退租後，因為商場面積規模較大，再加上疫情發展越來越嚴峻，企業擴張營業據點也相對保守，因此也空置了一小段時間。

此外，信義計畫區內的著名地標—台北101大樓，又再次出現每坪4,000元的租金。不過此次租賃面積並不大，27樓的新租客只有承租52坪，月租21萬元，每坪租金約為4,000元，這也是今年信義計畫區第二筆租金站上4,000元的辦公室租賃案，各界持續關注中。

租金

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